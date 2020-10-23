Видео: дрон испытали доставкой груза на подлодку

В сети появилось видео доставки груза квадрокоптером на борт американской стратегической подводной лодки Henry M. Jackson типа Ohio. Испытания проводились в районе Гавайских островов.

Как сообщает The Drive, дрон был запущен с небольшого судна, которое находилось относительно недалеко от субмарины. Подробностей о содержимом груза и его параметрах в ВМС США не приводят, по видео и фотографиям можно судить, что он был небольшим. Однако подобная практика может быть востребованной для доставки стратегически важных грузов - лекарств, продовольствия, информации на физических носителях. Это будет быстрее и дешевле, чем доставка вертолетами или катерами.

У доставки грузов на подлодки с помощью беспилотников есть и свои минусы. Во-первых, это уязвимость субмарины, находящейся в надводном положении. Риск обнаружения возрастает в том случае, если судно, с которого запускается дрон, находится близко к подлодке. Проблему могли бы решить беспилотники, которые приземляются на воду, а затем уходят на глубину.