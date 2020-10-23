Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
23.10.2020,  
10:14
Текст:  Майя Бирюкова

Видео: дрон испытали доставкой груза на подлодку

В сети появилось видео доставки груза квадрокоптером на борт американской стратегической подводной лодки Henry M. Jackson типа Ohio. Испытания проводились в районе Гавайских островов.

Фото: iStock
Новый способ маскировки от спутников запатентовали в России

Как сообщает The Drive, дрон был запущен с небольшого судна, которое находилось относительно недалеко от субмарины. Подробностей о содержимом груза и его параметрах в ВМС США не приводят, по видео и фотографиям можно судить, что он был небольшим. Однако подобная практика может быть востребованной для доставки стратегически важных грузов - лекарств, продовольствия, информации на физических носителях. Это будет быстрее и дешевле, чем доставка вертолетами или катерами.

У доставки грузов на подлодки с помощью беспилотников есть и свои минусы. Во-первых, это уязвимость субмарины, находящейся в надводном положении. Риск обнаружения возрастает в том случае, если судно, с которого запускается дрон, находится близко к подлодке. Проблему могли бы решить беспилотники, которые приземляются на воду, а затем уходят на глубину.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
США
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Россия показала саперный мини-беспилотник "Стрекоза" 22.10.2020
Летчик ВВС США рассказал о секретных учебных боях с МиГ-23 22.10.2020
ВВС США планируют эксплуатировать B-52 еще 30 лет 20.10.2020
видео
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Новейший пулемет РПЛ-20 показали на видео во всех подробностях 22.10.2020
Зенитная система С-400 установила рекорд меткости 22.10.2020
Видео: самая северная военная база РФ запустила крылатую ракету 20.10.2020
подлодки
США хотят разместить "Морских волков" на подземной базе в Норвегии 16.10.2020
Атомные подлодки в России будут строить по новой технологии 09.10.2020