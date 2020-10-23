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23.10.2020,  
12:53
Текст:  Олег Корякин

Вооружен до зубов: NI оценил обновленный фрегат "Маршал Шапошников"

The National Interest оценил обновленный фрегат "Маршал Шапошников".
Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Журнал The National Interest назвал фрегат "Маршал Шапошников" "вооруженным до зубов множеством новых ракет". Он отреагировал на сообщения российских СМИ о том, что "фрегат времен холодной войны "Маршал Шапошников" (БПК 543) после перевооружения крылатыми ракетами "Калибр-НК" и "Уран" был отправлен на ходовые испытания в Японское море".

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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Издание напоминает, он поступил на вооружение ВМФ России как большой противолодочный корабль. Его модернизация включала установку унифицированных корабельных пусковых установок для ракет "Калибр", что повысило его боевые возможности и позволило квалифицировать его как фрегат. Предполагается, что модернизированный корабль также сможет применять гиперзвуковые ракеты "Циркон".

В июле "Маршал Шапошников" начал свои первые ходовые испытания после ремонта. Следующим этапом испытаний станет взлет и посадка корабельных вертолетов Ка-27 на палубу фрегата. Корабль должен вернуться в состав Тихоокеанского флота до конца этого года.

Журнал отмечает, что "Маршал Шапошников" уже показал себя боеспособным кораблем.

"В мае 2010 года российские морские пехотинцы, которых также называют "черные береты", дислоцированная на борту эсминца, спасли экипаж российского танкера "Московский университет", захваченного одиннадцатью сомалийскими пиратами к востоку от острова Сокотра в Аденском заливе. Вся операция длилась всего двадцать две минуты, и никто из экипажа танкера не пострадал, при этом один пират был убит и еще десять взяты в плен.

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