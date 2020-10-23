Указ губернатора Воронежской области от 23 октября 2020 года № 443-у "О внесении изменений в указ губернатора Воронежской области от 13.05.2020 № 184-у"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", указом губернатора Воронежской области от 20.03.2020 № 113-у "О введении в Воронежской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Воронежской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" постановляю:

1. Внести в указ губернатора Воронежской области от 13.05.2020 № 184-у "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Воронежской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции указов губернатора Воронежской области от 20.05.2020 № 195-у, от 22.05.2020 № 202-у, от 29.05.2020 № 212-у, от 11.06.2020 № 243-у, от 19.06.2020 № 251-у, от 26.06.2020 № 265-у, от 30.06.2020 № 269-у, от 03.07.2020 № 273-у, от 07.07.2020 № 277-у, от 10.07.2020 № 280-у, от 16.07.2020 № 289-у, от 23.07.2020 № 300-у, от 31.07.2020 № 312-у, от 14.08.2020 № 335-у, от 20.08.2020 № 345-у, от 27.08.2020 № 355-у, от 21.09.2020 № 391-у, от 25.09.2020 № 406-у, от 09.10.2020 № 431-у) следующие изменения:

1.1. Абзац третий подпункта "а" пункта 2 после слов "спортивного сооружения" дополнить словами ", при условии соблюдения предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в местах переодевания, хранения одежды и обуви, пунктах проката спортивного инвентаря исходя из расчета 1 человек на 3 кв. м с нанесением разметки, позволяющей соблюдать установленную дистанцию".

1.2. Дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21. С 26 октября по 08 ноября 2020 года временно приостановить на территории Воронежской области деятельность организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в части организации и проведения спортивной подготовки несовершеннолетних граждан, за исключением организации и проведения их индивидуальной спортивной подготовки.".

1.3. Пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9. Рекомендовать исполнительным органам государственной власти Воронежской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области, организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальным предпринимателям, являющимся работодателями, перевести работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) на дистанционный режим работы в максимальном количестве, не нарушающем функционирование организации (учреждения, предприятия), деятельности индивидуального предпринимателя, или с согласия работников предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск, отдав предпочтение в приоритетном порядке родителям (опекунам), воспитывающим детей - учащихся младших классов (1-4-е классы).".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

Губернатор Воронежской области А.В.Гусев







