Вышел русский трейлер триллера Брэндона Кроненберга "В чужой шкуре"

На YouTube-канале компании Megogo Distribution опубликован локализованный трейлер ленты "В моей шкуре" (Possessor), второй полнометражной картины Брэндона Кроненберга, сына Дэвида Кроненберга.
Ныне сорокалетний Дэвид, в 2012-м дебютировавший в полном метре очень нездоровым и жирным биопанком "Антивирус", продолжает идти по стопам именитого отца, погружаясь в разного рода бездны.
"Зловещая секретная организация будущего использует мозговые импланты, чтобы на время перенести сознание агента в чужое тело и выполнить с его помощью убийство по заказу. Однако какой ценой дается порабощение чужого разума? Ведь в нем достаточно одной ничтожной мысли, чтобы потерять контроль", - гласит синопсис.
Брэндон выступил постановщиком и сценаристом ленты.
В ролях: Андреа Райзборо ("Бёрдмен", "Обливион"), Кристофер Эбботт ("Грешница", "Уловка-22"), Россиф Сазерленд ("Пространство"), Таппенс Мидлтон ("Восьмое чувство"), Шон Бин и Дженнифер Джейсон Ли.
В кино - с 4 ноября.