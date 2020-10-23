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Вышел русский трейлер триллера Брэндона Кроненберга "В чужой шкуре"

Новости
    23.10.2020, 16:05
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

На YouTube-канале компании Megogo Distribution опубликован локализованный трейлер ленты "В моей шкуре" (Possessor), второй полнометражной картины Брэндона Кроненберга, сына Дэвида Кроненберга.

Фото: youtube.com
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Ныне сорокалетний Дэвид, в 2012-м дебютировавший в полном метре очень нездоровым и жирным биопанком "Антивирус", продолжает идти по стопам именитого отца, погружаясь в разного рода бездны.

"Зловещая секретная организация будущего использует мозговые импланты, чтобы на время перенести сознание агента в чужое тело и выполнить с его помощью убийство по заказу. Однако какой ценой дается порабощение чужого разума? Ведь в нем достаточно одной ничтожной мысли, чтобы потерять контроль", - гласит синопсис.

Брэндон выступил постановщиком и сценаристом ленты.

В ролях: Андреа Райзборо ("Бёрдмен", "Обливион"), Кристофер Эбботт ("Грешница", "Уловка-22"), Россиф Сазерленд ("Пространство"), Таппенс Мидлтон ("Восьмое чувство"), Шон Бин и Дженнифер Джейсон Ли.

В кино - с 4 ноября.

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