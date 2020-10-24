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44-летний актер из "Глухаря" избил 29-летнего "Гниду" из "Кадетства"

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    24.10.2020, 18:02
Текст:   Олег Усков
Фото: instagram.com/otec_kirill Фото: instagram.com/otec_kirill
Фото: instagram.com/otec_kirill

29-летний российский актер Кирилл Емельянов, известный как Гнида из сериала "Кадетство", попал в больницу после конфликта со своим давним другом и коллегой - 44-летним актером Тимуром Ефременковым. Который, в свою очередь, известен по спортивной драме "Легенда №17", сериалам "Глухарь" и "Молодежка".

Фото: youtube.com
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Как уточняет KP.RU, результатом противостояния стало сотрясение мозга, диагностированное медиками у Емельянова.

Согласно предварительной информации, "инцидент случился под покровом ночи в поселке Рублево", где российские актеры "что-то не поделили" и стали выяснять отношения силовым способом. Что именно не поделили - Тимур не сообщил, указав: это личное.

"Емельянов попытался отбиться от ударов товарища, но безуспешно", - информирует издание. Отмечается, что после потасовки Ефременков все же помог товарищу подняться на ноги.

При этом Тимур подчеркнул: он не знает, написал ли Кирилл заявление в полицию и сильно ли оппонент пострадал.

Также актер отметил, что если заявление будет - он не удивиться, так как от "Гниды" такого вполне можно ожидать.

"Кирилла нет для меня больше", - категорически заявил артист в заключении.

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