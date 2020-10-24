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24 октября 2020 г.

Указ губернатора Орловской области от 23 октября 2020 года № 490 "О внесении изменения в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

1. Внести в абзац девятый подпункта "е" пункта 1 раздела I приложения 1 к указу Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменение, исключив слова ", а также на оказание медицинской помощи населению Орловской области в условиях круглосуточного стационара в плановом порядке".

2. Настоящий указ вступает в силу с 26 октября 2020 года.

Исполняющий обязанности Губернатора Орловской области В.В.Соколов



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