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24.10.2020,  
18:51
Текст:  Сергей Птичкин

Подлодка "Волхов" вошла в состав ВМФ России

Тихоокеанский флот получит новейшие дизель-электрические субмарины. Церемония передачи подводникам первой такой подлодки, названной "Волхов", состоялась с Санкт-Петербурге на предприятии "Адмиралтейские верфи".

В приветственном слове Главнокомандующего ВМФ России Адмирала Николая Евменова, направленном в адрес участников церемонии, как сообщил представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по Военно-Морскому Флоту капитан 1 ранга Игорь Дыгало, сказано: "Планируется, что до 2024 года для тихоокеанцев будет построена серия из 6 единиц неатомных подводных лодок проекта 636.3, что позволит поднять на новый уровень эффективности решение задач Тихоокеанским флотом в своей операционной зоне ответственности.

Фото: Севмаш
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Принятая сегодня в состав ВМФ подводная лодка "Волхов" проекта 636.3 имеет улучшенные тактико-технические характеристики. В проекте этой подводной лодки реализован ряд инновационных решений, которые делают ее еще более совершенной, еще более малошумной и скрытной. На новый качественный уровень выведены характеристики ключевых систем вооружения и жизнеобеспечения. Экипаж прошел подготовку по новым программам обучения в Учебном центре ВМФ, а затем, в ходе испытаний подводной лодки, закрепил полученные знания на практике.

Опыт действий подводных лодок этого проекта, которые были ранее построены в количестве 6 единиц для Черноморского флота, показал их эффективность и надежность, а также хороший модернизационный запас. Как следствие, серия неатомных подводных лодок, строящихся для Тихоокеанского флота, воплотила в себе совместные усилия Главного командования ВМФ, проектантов и корабелов Объединенной судостроительной корпорации и предприятий кооперации по дальнейшему развитию проекта 636.3 в соответствии с динамикой научно-технического прогресса. Главное командование ВМФ России и, в частности, Военный Учебно-Научный Центр ВМФ осуществляет военно-научное сопровождение всего цикла создания подводных лодок - от проектирования до завершения строительства".

Главком подчеркнул, что подводные силы Тихоокеанского флота, их атомная и неатомная составляющая, находятся на активном этапе своего развития. Этот процесс будет продолжаться и далее, так как он отвечает требованиям, предъявляемым Военно-Морскому Флоту по обеспечению гарантированной безопасности с морских и океанских направлений.

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