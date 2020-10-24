"Единая субсидия" в Бурятии началась с офисов врачей общей практики

Новости

В Дагестане задержаны подозреваемые в убийстве экс-бойца ММА 00:28
В Москве скончались 63 пациента с коронавирусом 23.10.2020
Испугавшийся шума Владимир Зеленский попал на видео 23.10.2020
"Спартак" отреагировал на избиение арбитра в Грозном 23.10.2020
В храме Христа Спасителя отпели протоиерея Дмитрия Смирнова 23.10.2020
В Кремле прокомментировали слова Трампа про Нагорный Карабах 23.10.2020
Миранчук попал в заявку "Аталанты на матч против "Сампдории" 23.10.2020
Коляда выиграл короткую программу на этапе Кубка России в Сочи 23.10.2020
США ввели санкции против еще одного российского НИИ 23.10.2020
Овечкин и Малкин пожелали удачи Нурмагомедова в поединке с Гэтжи 23.10.2020
"Ахмат" извинился перед избитым судьей 23.10.2020
Голикова: Детям с диабетом станут доступны инновационные помпы 23.10.2020
Минобороны сообщило о почти 13 тысячах выздоровевших от коронавируса 23.10.2020
РЖД временно сократит курсирование 57 пар поездов дальнего следования 23.10.2020
РПЛ отреагировала на избиение судьи в Грозном 23.10.2020
ВОЗ прогнозирует тяжелое развитие COVID-19 из-за роста заболеваемости 23.10.2020
У жены Макрона не нашли COVID-19 23.10.2020
Лавров обсудил с главой МИД Египта вопросы двустороннего сотрудничества 23.10.2020
"Постановка" с Теннантом и Шином продлена на второй сезон 23.10.2020
Победителям Национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech подарят миллион 23.10.2020
Эксперт рассказал, откуда взялся миф об опасности компьютерных игр 23.10.2020
В Псковской области ресторанам запретили работать по ночам 23.10.2020
Евразийский экономический форум в 2021 году пройдет 20-21 октября 23.10.2020
Череповецкая студентка украла и потратила миллион от обиды на отца 23.10.2020
Что будет, если забыть включить нейтраль при буксировке 23.10.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Семь главных вопросов про прививку от гриппа
Семь главных вопросов про прививку от гриппа
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Жертвам преступлений упростили получение компенсаций
Жертвам преступлений упростили получение компенсаций
24.10.2020 00:36

"Единая субсидия" в Бурятии началась с офисов врачей общей практики

Текст: Светлана Ментюкова
Реализация программы "Единая субсидия", которая предоставляется на развитие социальной инфраструктуры центров экономического роста дальневосточных регионов, в Бурятии началась со строительства офисов врачей общей практики, пищеблока для детского сада, автогородка и 12 спортплощадок. Об этом стало известно в ходе инспекции полпредом президента РФ в ДФО Юрия Трутнева в регион, передает пресс-служба полпреда.

"В рамках "Единой субсидии", предоставляемой по линии Минвостокразвития России, Бурятии выделено 6,7 млрд рублей на социальное развитие. Уже построено 2 офиса врача общей практики и 1 ФАП, 2 объекта образования (пищеблок детского сада в с. Романовка, автогородок для центра дополнительного образования), 12 спорткомплексов и спортплощадок, 3 сельских дома культуры, 2 социальных учреждения, отремонтировано 58 социальных объектов и 4 километра трамвайных путей. Приобретено оборудование для 31 больницы и 16 техникумов, для города Улан-Удэ закуплено 15 трамваев, 22 автобуса", - говорится в сообщении.

Более 1,5 тысячи туристов посетили Бурятию по чартерной программе

Там также отмечается, что до 2022 года в рамках реализации программы планируется построить еще 2 больницы, 1 школу и 1 детский сад, 1 спорткомплекс, 6 объектов культуры, отремонтировать 9 социальных объектов. Из наиболее значимых для региона проектов названо строительство центра ядерной медицины в Улан-Удэ, для профилактики распространения онкологических и кардиологических заболеваний. Стоимость проекта составляет более 1 млрд рублей, из которых 400 млн рублей выделено из федерального бюджета. Планируется, что сдача объекта в эксплуатацию состоится в июне 2021 года.

Также в рамках поездки Юрий Трутнев вручил памятные медали президента России активистам добровольческого движения, оказывающим помощь населению республики в период борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Всего памятной медали Президента России Владимира Путина "За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе" в республике удостоены 150 человек.

Как сообщалось ранее, в Бурятии в рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе более 950 волонтеров объединились для помощи нуждающимся, пожилым людям, многодетным семьям и медицинским работникам.

В регионах Правительство Минвостокразвития ДФО Бурятия

Главное сегодня

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых
Путин назвал увеличение доходов граждан ключевым вопросом
Собянин: Москве не нужны новые ограничения
"Медвежий" красный прилив погубил морских животных на Камчатке
Минобороны: Учения НАТО с ядерным оружием нарушают международный договор