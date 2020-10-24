"Единая субсидия" в Бурятии началась с офисов врачей общей практики

Реализация программы "Единая субсидия", которая предоставляется на развитие социальной инфраструктуры центров экономического роста дальневосточных регионов, в Бурятии началась со строительства офисов врачей общей практики, пищеблока для детского сада, автогородка и 12 спортплощадок. Об этом стало известно в ходе инспекции полпредом президента РФ в ДФО Юрия Трутнева в регион, передает пресс-служба полпреда.

"В рамках "Единой субсидии", предоставляемой по линии Минвостокразвития России, Бурятии выделено 6,7 млрд рублей на социальное развитие. Уже построено 2 офиса врача общей практики и 1 ФАП, 2 объекта образования (пищеблок детского сада в с. Романовка, автогородок для центра дополнительного образования), 12 спорткомплексов и спортплощадок, 3 сельских дома культуры, 2 социальных учреждения, отремонтировано 58 социальных объектов и 4 километра трамвайных путей. Приобретено оборудование для 31 больницы и 16 техникумов, для города Улан-Удэ закуплено 15 трамваев, 22 автобуса", - говорится в сообщении.

Там также отмечается, что до 2022 года в рамках реализации программы планируется построить еще 2 больницы, 1 школу и 1 детский сад, 1 спорткомплекс, 6 объектов культуры, отремонтировать 9 социальных объектов. Из наиболее значимых для региона проектов названо строительство центра ядерной медицины в Улан-Удэ, для профилактики распространения онкологических и кардиологических заболеваний. Стоимость проекта составляет более 1 млрд рублей, из которых 400 млн рублей выделено из федерального бюджета. Планируется, что сдача объекта в эксплуатацию состоится в июне 2021 года.

Также в рамках поездки Юрий Трутнев вручил памятные медали президента России активистам добровольческого движения, оказывающим помощь населению республики в период борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Всего памятной медали Президента России Владимира Путина "За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе" в республике удостоены 150 человек.

Как сообщалось ранее, в Бурятии в рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе более 950 волонтеров объединились для помощи нуждающимся, пожилым людям, многодетным семьям и медицинским работникам.