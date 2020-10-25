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Рубрика: В мире

Макрон против Эрдогана

Текст: Вячеслав Прокофьев ("Российская газета", Париж)
Конфронтация между Парижем и Анкарой, и без того более чем острая, идет по возрастающей. Ее очередной и, судя по всему, не последний акт - отзыв французского посла в Турции для консультаций.
Фото: TURKISH PRESIDENCY / HANDOUT/Anadolu Agency/Getty Images Фото: TURKISH PRESIDENCY / HANDOUT/Anadolu Agency/Getty Images
Фото: TURKISH PRESIDENCY / HANDOUT/Anadolu Agency/Getty Images

Поводом для этого стали весьма нелицеприятные высказывания президента Турции в адрес нынешнего главы Пятой республики. Тайип Эрдоган, комментируя намерение Эмманюэля Макрона вести непримиримую борьбу с радикалами, освободить ислам во Франции от иностранного, в том числе турецкого влияния, и усилить контроль за финансированием мечетей, посоветовал французскому коллеге "провериться у психиатра". По мнению турецкого лидера, Макрон проявляет "враждебность" по отношению к мусульманам, а значит, и к его стране.

Фото: Twitter
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Реакция Елисейского дворца не заставила себя ждать. Выпад турецкого руководителя там назвали неприемлемым. "Оскорбления и грубость - это не метод. Мы требуем от Эрдогана изменения его политического курса, поскольку он опасен со всех точек зрения. Мы не собираемся вступать в бессмысленную полемику и не приемлем оскорбления", - подчеркнули в администрации главы французского государства.

Там также отметили, что в отличие от руководителей многих стран мира из Анкары не поступало сообщений о соболезновании после недавнего злодейского убийства учителя истории, всколыхнувшего всю Францию. Более того, обращено внимание на призыв Эрдогана ко всем мусульманам объявить бойкот французской продукции, который, кстати, уже подхвачен в ряде стран Ближнего Востока.

Демарш Парижа с отзывом посла для консультаций в табели о рангах мер дипломатического реагирования считается весьма серьезным. К нему прибегают довольно редко, как правило, при резком обострении отношений между государствами. Последний раз Франции пошла на это шаг в феврале 2019 года, когда бывший вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо встретился на французской территории с представителями "желтых жилетов" и высказался в их поддержку, что было расценено как вмешательство во внутренние дела республики. Тогда французский посол в Риме Кристиан Массе был вызван в Париж, где находился в течение недели до тех пор, как между двумя европейскими столицами выяснялись отношения. После этого он вернулся в Италию. Думается, что нынешнее противостояние между Парижем и Анкарой другого свойства, а поэтому трудно предположить, когда глава французской дипмиссии в Турции снова окажется на своем рабочем месте.

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