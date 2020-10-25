Постановление правительства Красноярского края от 20 октября 2020 года № 731-п "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Красноярского края за III квартал 2020 года"

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", статьей 103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2780 "О порядке установления величины прожиточного минимума в крае", Законом Красноярского края от 24.10.2013 № 5-1683 "О потребительской корзине в Красноярском крае", указом Губернатора Красноярского края от 06.11.2013 № 213-уг "О Методике исчисления величины прожиточного минимума в Красноярском крае" постановляю:

1. Установить величину прожиточного минимума за III квартал 2020 года:

в целом по Красноярскому краю в расчете на душу населения - 13409 рублей, для трудоспособного населения - 14186 рублей, для пенсионеров - 10426 рублей, для детей - 14095 рублей;

для первой группы территорий Красноярского края на душу населения - 18786 рублей, для трудоспособного населения - 19323 рубля, для пенсионеров - 14462 рубля, для детей - 18932 рубля;

для второй группы территорий Красноярского края на душу населения - 14731 рубль, для трудоспособного населения - 15538 рублей, для пенсионеров - 11709 рублей, для детей - 15283 рубля;

для третьей группы территорий Красноярского края на душу населения - 12702 рубля, для трудоспособного населения - 13432 рубля, для пенсионеров - 10134 рубля, для детей - 13309 рублей.

2. Установить коэффициенты дифференциации величины прожиточного минимума для отдельных городских округов и муниципальных районов, входящих в первую и вторую группы территорий Красноярского края, в следующих размерах:

Эвенкийский район - 1,05, Таймырский Долгано-Ненецкий район (за исключением сельского поселения Хатанга) - 1,08, сельское поселение Хатанга - 1,82, Енисейский район - 1,27, Богучанский район - 1,26, Мотыгинский район - 1,21, город Енисейск - 1,19, Кежемский район - 1,17.

3. Установить величину прожиточного минимума за III квартал 2020 года для отдельных городских округов и муниципальных районов, входящих в первую и вторую группы территорий Красноярского края, с учетом коэффициента дифференциации в следующих размерах:

для Эвенкийского района на душу населения - 19725 рублей, для трудоспособного населения - 20289 рублей, для пенсионеров - 15185 рублей, для детей - 19879 рублей;

для Таймырского Долгано-Ненецкого района (за исключением сельского поселения Хатанга) на душу населения - 20289 рублей, для трудоспособного населения - 20869 рублей, для пенсионеров - 15619 рублей, для детей - 20447 рублей;

для сельского поселения Хатанга на душу населения - 34191 рубль, для трудоспособного населения - 35168 рублей, для пенсионеров - 26321 рубль, для детей - 34456 рублей;

для Енисейского района на душу населения - 18708 рублей, для трудоспособного населения - 19733 рубля, для пенсионеров - 14870 рублей, для детей - 19409 рублей;

для Богучанского района на душу населения - 18561 рубль, для трудоспособного населения - 19578 рублей, для пенсионеров - 14753 рубля, для детей - 19257 рублей;

для Мотыгинского района на душу населения - 17825 рублей, для трудоспособного населения - 18801 рубль, для пенсионеров - 14168 рублей, для детей - 18492 рубля;

для города Енисейска на душу населения - 17530 рублей, для трудоспособного населения - 18490 рублей, для пенсионеров - 13934 рубля, для детей - 18187 рублей;

для Кежемского района на душу населения - 17235 рублей, для трудоспособного населения - 18179 рублей, для пенсионеров - 13700 рублей, для детей - 17881 рубль.

4. Установить величину прожиточного минимума за III квартал 2020 года для Туруханского района на душу населения - 23347 рублей, для трудоспособного населения - 23989 рублей, для пенсионеров - 17951 рубль, для детей - 23622 рубля.

5. Опубликовать постановление в газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).

6. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора края - председатель Правительства края Ю.А.Лапшин







