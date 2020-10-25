В Архангельске открыли мемориал северянам, не вернувшимся домой с Советско-финляндской войны 1939 - 1940 годов. В этом году исполнилось 80 лет со дня ее окончания, но в России памятников "той войне незнаменитой", как назвал ее Александр Твардовский, по пальцам пересчитать. Есть они только в Петербурге, Ленинградской области, Карелии и теперь вот в Поморье.

Трехметровая стела, открытая в Архангельске, символизирует линию фронта между СССР и Финляндией. Монумент - копия памятника, установленного в прошлом году в финском местечке Палоахо 9-му лыжному батальону.

Батальон добровольцев "в белых валенках" был сформирован в Архангельске в 1939 году. По уточненным архивным данным, в него вошел 761 боец, все - "политически грамотные, образованные и умеющие ходить на лыжах". В феврале 1940-го вчерашних колхозников и студентов после двухнедельной подготовки бросили на выручку 54-й стрелковой дивизии в район города Кухмо. За несколько дней "талвисоты" (зимней войны) они погибли практически все.

Сегодня поисковики возвращают лыжников домой: проект организовали Российское военно-историческое общество и правительство Поморья, он проходит при поддержке "Российской газеты" и журнала "Родина". В экспедиции РВИО на местах боев 9-го батальона участвовала и я, искавшая своего пропавшего без вести деда.

Тогда, в 2018-м, узнать о его судьбе не удалось, но у нас получилось установить имена других красноармейцев: Павла Александровича Юрина - по инициалам на его ложке, а бойца Танина - по котелку. Всего за несколько лет поисковики вернули в Архангельск останки 146 солдат.

Родственники, приходившие к мемориалу советским воинам, были удручены: могила несколько лет оставалась заброшенной, деревянный крест покосился и растрескался. В прошлом году журнал "Родина" и активисты военно-исторического общества попросили губернатора региона помочь создать в Архангельске мемориальную зону Советско-финляндской войны в районе Ильинского собора. И в этом году правительство области, РВИО, администрация Архангельска, фонды Русского Севера выделили средства на весь комплекс работ: установку стелы, обустройство захоронения и территории вокруг него.

Впервые за 80 лет у потомков солдат появилось место, куда можно принести цветы. Дочки бойцов, Дина Голенищева и Лидия Дроздова, не могли сдержать слезы: в 40-х годах их семьи оказались в одинаковой ситуации. К примеру, моя бабушка в Шенкурске получила право на пенсию лишь через несколько лет после того, как дед пропал без вести на Финской. Но домой с деньгами возвращалась в слезах: "Опять за своего предателя пошла пенсию получать", - кидали ей в след вчерашние подруги, у которых мужики ушли на Отечественную.

В военкоматах родственникам отвечали жестко: "Участникам Финской памятников никогда не было и не будет". Это при том, что в снегах Финляндии навсегда остались лежать около 100 тысяч бойцов Красной Армии, большая часть которых призывалась из Архангельской и Ленинградской областей, Карелии.

- Эта война послужила прологом Великой Отечественной - именно тогда мы осознали страшную мощь, готовую обрушиться на страну, и начали к этому готовиться. На Западе много пишут, что СССР нарушил нормы международного права. Но в 1939-м всем стало очевидно, что линию границы от Ленинграда, второй столицы Советского Союза, нужно было отодвинуть. Это удалось сделать, хотя Советско-финская война стала тяжелейшим испытанием - я знаю это по воспоминаниям моего деда, Александра Русинова, - рассказал "Родине" кандидат исторических наук, заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Поморья Олег Русинов.

Вместе с другими родственниками солдат он впервые принес цветы к только что открытому мемориалу:

- Рассказы деда врезались в память. Он в пехоте воевал, на печально известной линии укреплений Маннергейма, был тяжело ранен. В окопах они мерзли, теплого обмундирования не хватало, а стужа такая стояла, что затворы винтовок застывали. Но дед вернулся, а потом, как и многие другие участники финской кампании, снова ушел на войну. Во время Отечественной воевал в Заполярье.

Тем временем архангелогородка Лидия Дроздова, дочь красноармейца Александра Щукина, несколько лет назад отправилась в Лапландию и провела там собственную "экспедицию":

- Когда отец навсегда ушел на финский фронт, мне было четыре года. Помню мамин плач: "Где его косточки валяются?" - рассказывает Лидия Александровна.

В лапландском местечке Сайя при помощи следопытов она нашла захоронение 273-го горно-стрелкового полка, в котором лежит отец, составила поименный список земляков, погибших с ним в одном бою (большая часть полка призывались из Архангельской области). А ведь дочке красноармейца исполнилось 85 лет!

В посольстве РФ в Финляндии откликнулись на письмо Лидии Дроздовой и не так давно установили в Сайе мемориальную плиту с именами 35 бойцов. Между тем информации о тех боевых операциях немного, данные о количестве потерь в разных источниках сильно разнятся, единой базы погибших, пропавших без вести, оказавшихся в плену, нет.

Неслучайно после серии репортажей в "Родине" в архангельскую редакцию начали приходить письма внуков бойцов: "Помогите найти хоть какие-то следы!"

Мы обратились за помощью к архангельским и карельским поисковикам, чтобы найти в архивах информацию о деде северодвинца Юрия Кузнецова: Михаил Николаевич Кузнецов после боев в Финляндии ушел на Отечественную, был сапером, участвовал в освобождении Венгрии.

Тем временем поисковик из Костомукши Карен Агамирзоев специально для "Родины" разыскал в архивах подробности подвига Григория Конева - владельца ордена Красной Звезды с номером № 96940. Звезду со стершейся на лучах эмалью мы обнаружили во время экспедиции в Финляндию в музее зимней войны города Кухмо.

"17-го марта 1943 года при преследовании вражеского диверсионного батальона тов. Конев действовал смело и решительно, - говорится в наградном листе. - При появлении группы противника, рискуя жизнью, бросился вперед и, несмотря на сопротивление, взял в плен с оружием одного белофинна, и меткими очередями из своего автомата уничтожил трех белофинских солдат".

Вместе с Коневым за операцию по ликвидации прорыва в тыл 345 стрелкового полка финского диверсионного батальона орденом Красной Звезды были награждены и другие бойцы взвода пешей разведки: командир отделения сержант Петр Малянов, красноармейцы Анатолий Белов и Михаил Колбаскин.

Во время Отечественной Григорий Конев был дважды ранен, а в 1944-м погиб.

- Ефрейтор Конев не дожил меньше месяца до прекращения боев на Карельском фронте, - рассказывает Карен Агамирзоев. - Из архивных документов следует, что квадрат 1468-5, где погиб и оставлен на поле боя разведчик, находится в районе Андроновой горы.

В донесении о безвозвратных потерях указано, что ефрейтор Г.А. Конев 07.08.1944 "убит... оставлен на поле боя". Вероятнее всего, он погиб во время разведки на вражеской территории. Поэтому орденом Красной Звезды мог завладеть финский солдат, который вместе с отступающими финскими частями вывез его в Финляндию. Имя человека, передавшего орден в музей, удалось узнать - это финский офицер запаса Калле Хуотари. Парадокс, но благодаря ему мы смогли сегодня рассказать о подвиге советского солдата!

А вот родственников ефрейтора на Вологодчине, к сожалению, пока не нашли. Родился Григорий Алексеевич в деревне Титово Рослятинского района в 1913 году. Сегодня такого района уже не существует, а деревушек с аналогичным названием как минимум три. Очень надеемся на помощь вологжан…

Андрей Яковлевич Суханов в списках 9-го батальона числится пропавшим без вести: внук узнал его на одной из фотографий, опубликованных в "Родине". А затем написал нам: "За спиной у бойцов стена клуба с надписью "Товарищи курсанты, читайте газеты". Боец справа без буденовки очень похож на моего дедушку. Пожалуйста, сообщите, что можете".

Мы сравнили это фото с довоенными снимками бойца - одно лицо! Но на обратной стороне фотографии обнаружили только одну надпись: "Иван Порофиев на Финской войне". Иван Порофиев - во втором ряду, в центре, да и воевал он гораздо южнее - на Карельском перешейке. Как бойцы оказались на одной фотографии? Скорее всего, снимок сделан осенью перед началом боев. Возможно, красноармейцы вместе проходили боевую подготовку. Спросить не у кого - участников Советско-финской с нами уже нет...

Но историю 9-го лыжного батальона продолжает писать внучка Ивана Порофиева - Светлана Мальчихина. Она руководит сводным поисковым отрядом Архангельской области, выезжающим в экспедиции на финскую территорию. Там, рядом с Кухмо, лежат еще как минимум 300 архангельских лыжников. И, конечно, землякам хочется вернуть своих солдат домой.

Руководитель архангельского филиала Российского военно-исторического общества Сергей Ковалев рассказал "Родине", что следующую экспедицию в Финляндию запланировано провести в 2021 году. Собираю рюкзак!