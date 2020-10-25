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Сергей Никоненко был госпитализирован в реанимации с COVID-19

Новости
    25.10.2020, 20:57
Текст:   Олег Усков
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

79-летний советский, российский актер, режиссер и сценарист Сергей Никоненко переболел новой коронавирусной инфекцией.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Михаил Шац переболел COVID-19 в Коммунарке

Как рассказал Народный артист РСФСР РИА Новости, он два дня провел в реанимации, но сейчас уже пошел на поправку.

Сергей Петрович Никоненко родился в 1941 году в Москве в семье шофера и стеклодувщицы. Готовиться к артистической карьере начал с тринадцати лет. Экранный дебют - в 60-е. На счету - более двухсот актерских работ в кино и сериалах и порядка двадцати режиссерских.

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