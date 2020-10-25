Сергей Никоненко был госпитализирован в реанимации с COVID-19

79-летний советский, российский актер, режиссер и сценарист Сергей Никоненко переболел новой коронавирусной инфекцией.

Как рассказал Народный артист РСФСР РИА Новости, он два дня провел в реанимации, но сейчас уже пошел на поправку.

Сергей Петрович Никоненко родился в 1941 году в Москве в семье шофера и стеклодувщицы. Готовиться к артистической карьере начал с тринадцати лет. Экранный дебют - в 60-е. На счету - более двухсот актерских работ в кино и сериалах и порядка двадцати режиссерских.