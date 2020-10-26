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26.10.2020 21:27
Рубрика: Спорт

ЦСКА вышел на второе место после разгрома "Арсенала"

Текст: Максим Домчев
Футболисты ЦСКА разгромили тульский "Арсенал" - 5:1. Благодаря этому команда Виктора Ганчаренко опередила "Зенит" и вышла на второе место в таблице РПЛ.
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Программу 12-го тура РПЛ завершал матч между ЦСКА и тульским "Арсеналом". Первый тайм прошел в упорной борьбе, но перед самым перерывом арбитр встречи после просмотра VAR назначил пенальти, с которого Федор Чалов открыл счет. Тульский клуб уже сообщил, что планирует обратиться по поводу назначения этого 11-метрового в РФС.

Фото: Михаил Синицын
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Вторая половина встречи стала для ЦСКА одной из лучших в этом сезоне. Никола Влашич с интервалом в 8 минут оформил дубль. После этого Лука Джорджевич размочил счет, однако армейцы до финального свистка сумели отличиться еще дважды - Арнор Сигурдссон и Иван Обляков установили окончательный результат.

После этого успеха ЦСКА набрал 25 очков и поднялся на второе место в таблице, опередив "Зенит", у которого 24 балла. Лидирует "Спартак" - 27 очков.

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