Как сейчас на долю молодоженов выпадают хлопоты, так и раньше.
Отличия, в общем-то, небольшие. Сейчас - заказать лимузин, а тогда - лошадей. Кольца и торт изменились не сильно.
Но это - в городе. Там и свадебный сезон не обязательно совпадал с деревенским. Деревня была отдельным миром - со своими традициями и обычаями, зависящами, в том числе, от полевых работ. Например, на селе считалось, что свадебной процессии дорогу уступают все - даже государь, встреться он на пути.
Какими были свадьбы в дореволюционной России и какой свадьбе было места мало в Советском Союзе? Об этом новый тест "Родины".