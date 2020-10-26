Октябрь - разгар свадебного сезона. Во всяком случае, так было в дореволюционной России. Новый тест "Родины" - о свадебных традициях в Российской империи, советских фильмах и песнях про свадьбы.

Как сейчас на долю молодоженов выпадают хлопоты, так и раньше.

Отличия, в общем-то, небольшие. Сейчас - заказать лимузин, а тогда - лошадей. Кольца и торт изменились не сильно.

Но это - в городе. Там и свадебный сезон не обязательно совпадал с деревенским. Деревня была отдельным миром - со своими традициями и обычаями, зависящами, в том числе, от полевых работ. Например, на селе считалось, что свадебной процессии дорогу уступают все - даже государь, встреться он на пути.

Какими были свадьбы в дореволюционной России и какой свадьбе было места мало в Советском Союзе? Об этом новый тест "Родины".