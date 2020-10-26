Комплекс С-75 "Двина" сбил самолет Маккейна во Вьетнаме 53 года назад

26 октября 1967 года сын главнокомандующего Тихоокеанским флотом США Джон Маккейн в составе группы из 20 самолетов вылетел на бомбардировку столицы Вьетнама - города Ханой. Целью налета была электростанция, которую прикрывали поставленные из СССР зенитные ракетные комплексы С-75 "Двина".

При заходе на цель американский палубный штурмовик A4E Skyhawk был сбит ракетой В-750. Двести килограммов шрапнели превратили фюзеляж самолета в решето, пилоту пришлось катапультироваться. При этом Джон Маккейн сломал руки и ногу, но смог на парашюте спуститься на поверхность озера с романтическим названием - Серебристый Камыш.

Американский пилот несомненно утонул бы, но его вытащили из воды местные жители. Они хотели растерзать "воздушного стервятника", но на счастье Маккейна появились солдаты, которые остановили самосуд и отправили сбитого летчика в госпиталь. Будущий американский сенатор провел в плену более пяти лет, лишь 15 марта 1973 года он был освобожден.

Любопытно, что в составе расчета ЗРК находился советский офицер подполковник Юрий Трушечкин. Ветеран Вьетнамской войны ушел из жизни в январе 2009 года, но оставил любопытные воспоминания о том бое.

- Ракетчики не видят результаты пусков: ракеты улетали от места пуска на 25-30 километров. А этот самолет упал в 5-6 километрах от позиции. Летчик катапультировался, и нам было видно, как он спускался на "крыле" - новой по тем временам форме парашюта, - вспоминал Юрий Трушечкин. - Через некоторое время переводчик принес на позицию его документы и сферу - летный шлем. На нем очень ценилось стекло, которое изменяет освещенность в зависимости от интенсивности света. Притащили еще какой-то блок аппаратуры и "флаг нищего" - это такая бирка, где на нескольких языках было написано, что он, американский гражданин, потерпел бедствие, просит оказать помощь. Нашита она была у каждого солдата и офицера армии США.

Среди вещей оказалась летная книжка, на которой было написано Джон Сидни Маккейн и даты проверки парашюта.

- Почему хорошо помню фамилию сбитого американца? Потому что это единственный реальный документ США, который держал в собственных руках и хранил потом много лет дома. В моем личном деле значатся пять уничтоженных американских самолетов, не считая "беспилотников", - вспоминал ветеран.

По данным начальника штаба группы советских войск во Вьетнаме Бориса Воронова, 60 дивизионов комплекса С-75 сбили 1293 самолета, в том числе 54 бомбардировщика B-52. Всего было израсходовано около девяти тысяч зенитных ракет.