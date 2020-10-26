Распоряжение губернатора Костромской области от 21 октября 2020 года № 632-р "О внесении изменений в распоряжение губернатора Костромской области от 17.03.2020 № 128-р"

В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки по распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с протоколом заседания комиссии при губернаторе Костромской области по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, от 20 октября 2020 года № 50, введением на территории Костромской области режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области:

1. Внести в распоряжение губернатора Костромской области от 17 марта 2020 года № 128-р "О введении режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области" (в редакции распоряжений губернатора Костромской области от 23.03.2020 № 140-р, от 25.03.2020 № 147-р, от 27.03.2020 № 149-р, от 28.03.2020 № 157-р, от 29.03.2020 № 158-р, от 31.03.2020 № 162-р, от 04.04.2020 № 173-р, от 17.04.2020 № 201-р, от 29.05.2020 № 258-р, от 08.06.2020 № 288-р, от 11.06.2020 № 299-р, от 19.06.2020 № 314-р, от 30.06.2020 № 327-р, от 10.07.2020 № 352-р, от 15.07.2020 № 359-р, от 18.07.2020 № 370-р, от 01.10.2020 № 540-р) следующие изменения:

1) пункты 4.4-4.6 признать утратившими силу;

2) пункт 4.8 признать утратившим силу;

3) дополнить пунктом 4.9 следующего содержания:

"4.9. Приостановить с 23 октября по 1 декабря 2020 года (включительно) проведение на территории Костромской области 1) официальных мероприятий, организуемых государственными органами, органами государственной власти и (или) органами местного самоуправления;

2) досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных и иных подобных мероприятий с численностью посетителей (участников) более 10 человек, за исключением случаев, указанных в пунктах 4.1, 4.2, 4.10 настоящего распоряжения, постановлениях губернатора Костромской области.";

4) дополнить пунктом 4.10 следующего содержания:

"4.10. В период с 23 октября по 1 декабря 2020 года (включительно) допускается проведение на территории Костромской области:

1) спортивных, физкультурных мероприятий без присутствия зрителей при условии согласования с комитетом по физической культуре и спорту Костромской области, с соблюдением при организации спортивных, физкультурных мероприятий требований, установленных регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденных Минспортом России, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 31 июля 2020 года, и рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствующей сфере деятельности;

2) мероприятий для посетителей внутри помещений, организуемых организациями исполнительских искусств (театрами, цирками, филармониями, концертными организациями), с обязательным соблюдением следующих мер:

обеспечивать соблюдение противоэпидемических мер на всех этапах деятельности организаций исполнительских искусств, включая соблюдение рекомендаций "МР 3.1/2.1.0202-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении деятельности театров и концертных организаций. Методические рекомендации", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 21 июля 2020 года;

обеспечить возможность приобретения в организациях культуры средств индивидуальной защиты органов дыхания в случае их отсутствия у посетителей (зрителей);

организовать на территории объектов (на входах в здания, в санузлах, иных местах возможного скопления посетителей (зрителей) места обработки рук кожными антисептиками, в том числе с помощью установленных дозаторов или влажных салфеток;

обеспечить информирование посетителей (зрителей) путем размещения на сайтах организации культуры, на входных группах, в зонах информации аудио/визуальной информации о необходимости соблюдения мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

осуществлять организацию мероприятий для посетителей с обеспечением заполняемости мест проведения мероприятий не более 50 процентов от общей вместимости места проведения мероприятий.";

5) в пункте 6.1 слова "гражданам в возрасте старше 65 лет, а также" исключить;

6) пункт 12.6 признать утратившим силу.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 23 октября 2020 года и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор области С.Ситников







