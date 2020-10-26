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26.10.2020,  
13:00
Текст:  Алексей Моисеев

Мощные и мобильные: колесные САУ хорошо зарекомендовали себя в Сирии

В ходе сирийской войны правительственные войска и противостоящие им незаконные вооруженные формирования применяют большое количество изготовленных самостоятельно колесных самоходных артиллерийских установок.
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Самыми мощными и наиболее совершенными можно считать 130-мм САУ с орудиями М-46 на шасси четырехосных Mercedes-Benz Actros 4140. Эти боевые машины, как правило, задействуют на наиболее ответственных участках фронтов борьбы с международным терроризмом.

Большую популярность у бойцов Асада также получили вездеходы "Урал-4320" или КамАЗ-5350 "Мустанг" с "адскими молотилками" - 57-мм автоматическими зенитными пушками АЗП-57 комплекса С-60. Встречаются также варианты с 100-мм КС-19 и 122-мм гаубицами Д-30.

Наиболее странной можно считать замеченную у боевиков установку с 125-мм пушкой 2А46 от основного боевого танка Т-72.

Нельзя не упомянуть и о ГАЗ-3308 "Садко" с ЗиС-2. Эти 57-мм противотанковые орудия, широко применявшееся в годы Великой Отечественной войны против бронетехники Германии, попали в Сирию в 50-е годы. К моменту начала внутреннего противостояния в 2011 году "двойки" уже долгое время находились на базах хранения. Однако из-за серьезных потерь, понесенных в боях с бандами террористов, небольшое их количество решили вернуть в строй.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
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Особенностью этой самоходки является то, что орудие, установленное в неподвижную защищенную рубку, может вести огонь только назад. Осколочные снаряды способны поражать цели на дистанции до 8400 метров, а бронебойно-подкалиберные - до 1500 метров.

Эта "тачанка XXI века" достаточно хорошо показала себя во время боевых действий в городе Алеппо.

Военные эксперты отмечают, что появление таких САУ в данной "горячей точке" обусловлено относительной простотой их изготовления, в то же время они обладают высокой огневой мощью и хорошей мобильностью.

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