Постановление правительства Мурманской области от 23 октября 2020 года № 716-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП"

С учетом текущей санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Мурманской области, на основании предложения Главного государственного санитарного врача по Мурманской области от 22.10.2020 № 99 Правительство Мурманской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП "О введении ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 14.10.2020 № 696-ПП) следующие изменения:

1.1. Подпункт 12.6 пункта 12 изложить в редакции:

"12.6. Организовать и обеспечить совместно с Министерством здравоохранения Мурманской области (Панычев Д.В.) за счет средств областного бюджета проведение лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) персонала подведомственных государственных областных учреждений, предоставляющих в стационарной форме социальные и медицинские услуги, за исключением учреждений, работающих в закрытом круглосуточном режиме, с периодичностью 1 раз в неделю.".

1.2. Абзац второй подпункта 13.2 пункта 13 изложить в редакции:

"- организовать и обеспечить введение в общеобразовательных организациях, находящихся на территории Мурманской области, каникул для обучающихся исходя из даты их начала, предусмотренной календарным учебным графиком образовательной организации, по 08.11.2020 включительно;".

1.3. Подпункт 16.2 пункта 16 дополнить новым абзацем следующего содержания:

"- введение в муниципальных общеобразовательных организациях каникул для обучающихся исходя из даты их начала, предусмотренной календарным учебным графиком образовательной организации, по 08.11.2020 включительно, обеспечив запрет нахождения несовершеннолетних граждан в помещениях указанных организаций.".

1.4. В Правилах поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных вышеназванным постановлением:

1.4.1. Подпункт 4 пункта 3.1 изложить в редакции:

"4) деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе с дневным пребыванием;".

1.4.2. Подпункт 32 пункта 3.2 изложить в редакции:

"32) организациям, осуществляющим регулярные перевозки городским электрическим и автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным и межмуниципальным маршрутам:

- обеспечить информирование о запрете допуска в общественный транспорт граждан без СИЗ, в том числе путем использования технических средств информирования или полиграфической продукции, предусматривающих доведение информации до сведения граждан до входа в транспортные средства;

- обеспечить информирование граждан о мерах административной ответственности в связи с нарушением требований об обязательном применении СИЗ;

- не допускать нахождение в салонах транспортных средств граждан без СИЗ;

- обеспечить информирование территориальных подразделений органов внутренних дел о случаях обнаружения в салонах транспортных средств граждан, отказывающихся исполнять установленные требования об обязательном использовании СИЗ.".

1.4.3. Подпункт 38 пункта 3.2 признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта 1.1 пункта 1, вступающего в силу с 26.10.2020.

Губернатор Мурманской области А.Чибис







