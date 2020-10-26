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26.10.2020,  
10:22
Текст:  Олег Корякин

Нет равных: генеральный конструктор рассказал о новом двигателе Су-57

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости

Названы преимущества нового двигателя истребителя Су-57.

Фото: Минобороны РФ
The Drive оценил новое вооружение истребителей Су-57 и Су-35С

Генеральный конструктор - директор ОКБ имени А. Люльки - филиала ОДК-УМПО Евгений Марчуков рассказал телеканалу "Звезда" о двигателе второго этапа для Су-57. Напомним, первые серийные образцы истребителя оснащены двигателем АЛ-41Ф1 (изделие 117) - модернизированной версией двигателя Су-35С.

По словам генконструктора, новое "сердце" Су-57 не имеет с ним ничего общего. Он создан специально под этот истребитель и даже несколько опережает 5-е поколение. Правильней охарактеризовать его как представителя поколения 5+. Его главные достоинства это удельные тяга, расход и вес.

"Такую удельную тягу не выдает ни один двигатель в мире", - заявил Евгений Марчуков. Он добавил, что создавать двигатель с более скромными характеристиками не имело смысла, ведь его жизненный путь составляет от 30 до 50 лет.

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