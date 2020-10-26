Ракета бедняка: эксперты оценили противостояние беспилотника и танка

Военные аналитики считают, что использование боевых беспилотных летательных аппаратов против танков может изменить тактику ведения боя.

Как пишет датская газета Jyllands-Posten (перевод публикации приводит "ИноСМИ"), защищать дорогую и тяжелую бронетехнику от атак дешевых дронов становится все сложнее. При этом отмечается, что беспилотниками, способными эффективно противостоять танкам, обзаводятся не только сверхдержавы, но и небогатые страны. В публикации боевой дрон даже называется крылатой ракетой бедняка.

Доцент кафедры военных технологий Академии обороны Андреас Грое поясняет, что танки и другую бронетехнику можно легко уничтожать с помощью дронов, потому что эти машины не рассчитаны на атаки сверху. Особенно сложно обороняться от беспилотников, действующих по принципу роя. Кроме того, по мнению специалистов, снимаемые с помощью дронов видео уничтожения вражеской техники обладают мощным пропагандистским эффектом.

Майор Карстен Марруп из Академии обороны отмечает, что с появлением дронов-камикадзе оказалось недостаточно вывести из строя авиацию противника, чтобы обезопасить себя от ударов с воздуха. Поэтому приходится менять специфику ПВО. Традиционные способы ведения войны тоже изменяются.

Сейчас активно развиваются технологии противостояния дронам, но и сами беспилотники тоже совершенствуются. Они становятся дешевле, меньше, мобильнее. При этом их можно оснащать высокоточным оружием. В таких условиях необходимо по-новому использовать танки и лучше защищать их от ударов с воздуха.

В целом же, по мнению западных аналитиков, масштабные танковые сражения остались в прошлом, и теперь следует делать упор на развитие более легких видов вооружения, предназначенных для высокотехнологичных войн.