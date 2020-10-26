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26.10.2020 00:45
Рубрика: Общество

В Москве скончались 62 пациента с коронавирусом

Текст: Любовь Проценко

Оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом в России сообщает: в столице скончались 62 пациента. У всех была пневмония и положительный результат тестов на SARS-CoV-2.

Оперштаб: Планов закрытия границы РФ из-за коронавируса нет

Оперативный штаб в очередной раз напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих - вызовите врача на дом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что рост заболеваемости COVID-19 в мегаполисе идет более медленными темпами. Это может свидетельствовать о подходе к плато.

Жители и гости столицы с пониманием относятся к соблюдению эпидемиологических требований: "Меры выполняются большинством москвичей", - сказал градоначальник в эфире телеканала "Россия 1".

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