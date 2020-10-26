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26.10.2020 10:59

Транснефть - Западная Сибирь завершила гидравлические испытания резервуаров на ЛПДС "Сокур"

АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершило комплекс гидравлических испытаний новых резервуаров вертикальных стальных с понтоном (РВСП) №201,202, 203 на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Сокур" Новосибирского районного нефтепроводного управления (РНУ). Суммарная емкость резервуаров - 60 тысяч куб. м.

Проведение гидроиспытаний стало одним из завершающих этапов строительства резервуаров, предназначенных для хранения бензина. Цель - проверка прочности, устойчивости и герметичности их конструкций, а также работоспособности понтонов.

По результатам гидравлических испытаний дефектов в конструктивных элементах и сварных соединениях металлоконструкций обнаружено не было. После завершения работ по нанесению антикоррозийного покрытия на внутреннюю и внешнюю поверхности емкостей были смонтированы алюминиевые понтоны, проведено повторное заполнение резервуаров водой, по результатам подтверждена работоспособность и герметичность смонтированных понтонов.

Строительство резервуаров велось с января 2019 года в рамках комплексной программы реконструкции площадочных объектов (КРПО) ЛПДС "Сокур" взамен демонтированных емкостей. За это время были разработаны котлован, проведено устройство фундаментов, гидрофобного слоя, выполнен монтаж металлоконструкций днищ, стенок резервуаров и понтона. Кроме того, были смонтированы кольцевые лестницы, ограждения и площадки обслуживания, обустроено обвалование. После ввода в эксплуатацию РВСП №201, 202, 203 будут функционировать в одной технологической группе.

 Справка

 Реализация КРПО рассчитана на шесть лет - с 2018 по 2023 годы. На ЛПДС "Сокур" ведется модернизация производственных объектов, построенных в конце пятидесятых годов прошлого столетия. Цель - поддержание высокого уровня надежности работы производственного объекта, его оснащение высокотехнологичным оборудованием с соблюдением стандартов экологической и промышленной безопасности.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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