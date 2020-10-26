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26.10.2020,  
10:10
Текст:  Николай Грищенко

Видео: Под Астраханью впервые применили новейшие комплексы ПВО

В Астраханской области на полигоне Капустин Яр прошли учения с применением новейших систем войсковой ПВО.

Фото: wikipedia.org
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Военнослужащие организовали эшелонированную противовоздушную оборону и отразили массированный удар баллистических и крылатых ракет.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, в ходе учения зенитчики уничтожили более 30 воздушных одиночных и групповых целей на высоте от 8 метров до 35 километров и дальности от 3 до 50 километров.

В маневрах задействовали зенитные ракетные системы и комплексы С-300В4, "Бук-М3", "Тор-М2", боевые машины "Тайфун-ПВО" с ПЗРК "Верба".

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