Видео: Под Астраханью впервые применили новейшие комплексы ПВО

В Астраханской области на полигоне Капустин Яр прошли учения с применением новейших систем войсковой ПВО.

Военнослужащие организовали эшелонированную противовоздушную оборону и отразили массированный удар баллистических и крылатых ракет.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, в ходе учения зенитчики уничтожили более 30 воздушных одиночных и групповых целей на высоте от 8 метров до 35 километров и дальности от 3 до 50 километров.

В маневрах задействовали зенитные ракетные системы и комплексы С-300В4, "Бук-М3", "Тор-М2", боевые машины "Тайфун-ПВО" с ПЗРК "Верба".