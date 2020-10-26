Режиссер ремейка "Ребекки" снимет сиквел "Мега" с Джейсоном Стейтемом

Очередная бодрящая новость: замечательный английский режиссер Бен Уитли, постановщик феерической картины "Перестрелка", "Высотки" по Балларду и только что вышедшего нового прочтения "Ребекки", нашел себе следующий проект.

Как передает THR, Уитли подключился к сиквелу шарксплотейшн студии Warner Bros. "Мег: Монстр глубины".

Более того - в продолжении вернутся многие актеры оригинальной картины - во главе с Джейсоном Стейтемом. Который также принимает активное участие в разработке фильма.

Сюжет не раскрывается. Даты не названы.

Напомним. Поставленный Джоном Тёртлтаубом по роману Стива Альтена первый "Мег" вышел в 2018 году и при бюджете в 130 миллионов долларов собрал в мировом прокате более 530.