С миру по нитке: БМП Borsuk проходит испытания в Польше

Прототип новейшей польской БМП Borsuk прошел в сентябре один из этапов полигонных испытаний. В частности, были проведены стрельбы из 30-мм пушки, установленной в необитаемом боевом отделении ZSSW-30.

В настоящее время основными боевыми машинами пехоты в сухопутных войсках данного государства являются БМП-1 советской разработки. Эта техника с легким противопульным бронированием, вооруженная 73-мм орудием ПТУР "Малютка", давно считается устаревшей.

В Польше неоднократно предпринимались попытки создать что-то более совершенное, но каждый раз разработчиков преследовали неудачи.

Что же касается БМП Borsuk, то первая демонстрация состоялась на выставке вооружений MSPO-2017 в городе Кельце. Но если тогда выкатили макетный образец, то сейчас тесты проходит уже реальная боевая машина.

По своей боевой массе детище Polska Grupa Zbrojeniowa является аналогом российского "Курганца-25", она также весит 25 тонн. Это модификация, способная преодолевать вплавь водные преграды.

Ожидается, что позже будет создана более защищенная 30-тонная версия, уже не способная самостоятельно форсировать реки и озера.

Особенностью данной БМП является широкое использование иностранных узлов и агрегатов: 720-сильный двигатель - германский, трансмиссия и пушка закуплены в США, а комплекс управляемого ракетного вооружения - в Израиле.

Экипаж - 3 человека, в десантном отделении должны помещаться 8 военнослужащих.

В случае успешной реализации данной программы, ожидается, что на базе Borsuk будут созданы различные боевые, инженерные и вспомогательные машины.