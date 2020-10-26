Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
26.10.2020,  
15:07
Текст:  Алексей Брусилов

С миру по нитке: БМП Borsuk проходит испытания в Польше

Прототип новейшей польской БМП Borsuk прошел в сентябре один из этапов полигонных испытаний. В частности, были проведены стрельбы из 30-мм пушки, установленной в необитаемом боевом отделении ZSSW-30.
Фото: Polska Grupa Zbrojeniowa Фото: Polska Grupa Zbrojeniowa
Фото: Polska Grupa Zbrojeniowa

В настоящее время основными боевыми машинами пехоты в сухопутных войсках данного государства являются БМП-1 советской разработки. Эта техника с легким противопульным бронированием, вооруженная 73-мм орудием ПТУР "Малютка", давно считается устаревшей.

В Польше неоднократно предпринимались попытки создать что-то более совершенное, но каждый раз разработчиков преследовали неудачи.

Что же касается БМП Borsuk, то первая демонстрация состоялась на выставке вооружений MSPO-2017 в городе Кельце. Но если тогда выкатили макетный образец, то сейчас тесты проходит уже реальная боевая машина.

По своей боевой массе детище Polska Grupa Zbrojeniowa является аналогом российского "Курганца-25", она также весит 25 тонн. Это модификация, способная преодолевать вплавь водные преграды.

Ожидается, что позже будет создана более защищенная 30-тонная версия, уже не способная самостоятельно форсировать реки и озера.

Фото: youtube.com
Мощные и мобильные: колесные САУ хорошо зарекомендовали себя в Сирии

Особенностью данной БМП является широкое использование иностранных узлов и агрегатов: 720-сильный двигатель - германский, трансмиссия и пушка закуплены в США, а комплекс управляемого ракетного вооружения - в Израиле.

Экипаж - 3 человека, в десантном отделении должны помещаться 8 военнослужащих.

В случае успешной реализации данной программы, ожидается, что на базе Borsuk будут созданы различные боевые, инженерные и вспомогательные машины.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
бронетехника
Фото: iStock
Заряжающийся лазером из космоса беспилотник разработали в России 10:32
"Эпоха" с 57-мм пушкой значительно повысит возможности БМП-3 23.10.2020
Российская БМП-2 стала основой для робота-разведчика в Индии 21.10.2020
Польша
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Нет равных: генеральный конструктор рассказал о новом двигателе Су-57 10:22
Битва под Верками: в 1658 году стрельцы разгромили "Ангелов смерти" 21.10.2020
Видео: одна из крупнейших бомб Второй мировой взорвалась под водой 15.10.2020