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26 октября 2020 г.

Постановление администрации Тамбовской области от 23 октября 2020 года № 861 "О внесении изменений в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Тамбовской области"

Дата подписания 23 октября 2020 г.
Опубликован 26 октября 2020 г.
Вступает в силу 23 октября 2020 г., 24 октября 2020 г.

Документ является поправкой к

Постановление администрации Тамбовской области от 26 марта 2020 года № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV) на территории Тамбовской области"

Администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Тамбовской области" (в редакции от 22.10.2020) следующие изменения:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Обязать граждан в возрасте 65 лет и старше с 23 октября 2020 г. по 05 ноября 2020 г. включительно соблюдать режим самоизоляции по месту жительства либо месту пребывания, фактического нахождения, в том числе в жилых и садовых домах, размещенных на садовых земельных участках.

Рекомендовать соблюдать режим самоизоляции гражданам, имеющим следующие заболевания: эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, органов дыхания, системы кровообращения, мочеполовой системы -хроническую болезнь почек 3-5 стадии, трансплантированные органы и ткани, злокачественные новообразования любой локализации.

Режим самоизоляции не применяется:

в случае обращения за медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью;

в случае передвижения к месту приобретения товаров, работ, услуг, в целях выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, прогулок и занятий физкультурой и спортом на открытом воздухе;

к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования.";

в пункте 8.2 слова ", выдачу листков нетрудоспособности гражданам, находящимся на самоизоляции" исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 24.10.2020, за исключением абзаца третьего пункта 1 настоящего постановления, который вступает в силу с 23.10.2020.

3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

Глава администрации области А.В.Никитин



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