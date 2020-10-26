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Третий сезон "Чудотворцев" с Дэниелом Рэдклиффом станет вестерном

Новости
    26.10.2020, 16:26
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Канал TBS, официально продливший свой комедийный сериал-антологию "Чудотворцы" (Miracle Workers) на третий сезон еще в августе, поделился подробностями.

Фото: kinopoisk.ru
Сериал Дэвида Финчера "Охотник за разумом" закрыт после двух сезонов

Сообщается: Дэниэл "Гарри Поттер" Рэдклифф, Стив Бушеми, Джеральдин Вишванатан и Каран Сони остаются на борту шоу, но, по традиции, предстанут уже в новых образах.

Напомним. Первый сезон, вышедший в 2019-м году, рассказывал о божестве-неудачнике, из-за которого дела небесной канцелярии шли вкривь и вкось. Бога сыграл Бушеми. Во втором сезоне (январь 2020-го) актер выступил в роли потомственного золотаря, а действие развернулось в Средние века. Наполненные невежеством, мракобесием и попиранием прав женщин.

Третий сезон, анонсирует Variety, переместит актеров в 1844 год на Дикий Запад, где блаженный пастор-идеалист (Рэдклифф), беглый преступник (Бушеми) и протофеминистка из прерий (Вишванатан) во главе каравана отправятся в тернистый путь по т.н. Орегонской тропе - дороге протяженностью в 3200 километров, связывающей Великие равнины и запад США.

Орегонская тропа - важная историческая достопримечательность, сыгравшая одну из главных ролей в освоении Дикого Запада.

Дата премьеры еще не обозначена.

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