Указ губернатора Тульской области от 26 октября 2020 года № 141 "О внесении изменений и дополнений в указ Губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года № 41"

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тульской области, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан в сфере охраны здоровья, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2020 г. № 402 "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина . застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше", Законом Тульской области от 2 февраля 1998 года № 75-ЗТО "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Тульской области", с учетом предложений Главного государственного санитарного врача по Тульской области от 23.10.2020 № 71-00-07/08-9703-2020, на основании статьи 33 Устава (Основного Закона) Тульской области постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года № 41 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" следующие изменения и дополнения:

1) подпункт 2.1 пункта 2 указа изложить в новой редакции:

"2.1. Обязать граждан в возрасте старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции по месту жительства либо по месту пребывания, фактического нахождения, в том числе в жилых и садовых домах, размещенных на садовых земельных участках, с 27 октября по 9 ноября 2020 года, за исключением случаев:

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

следования к месту (от места) осуществления трудовой деятельности (работы), за исключением работников, переведенных на дистанционный режим работы, находящихся в отпуске или в отношении которых оформлен листок нетрудоспособности;

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг;

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания, фактического нахождения);

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Тульской области, перевести работников в возрасте старше 65 лет на дистанционный режим работы либо предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск, оформить в установленном порядке листок нетрудоспособности, за исключением граждан:

являющихся руководителями организаций, органов государственной власти Тульской области и органов местного самоуправления Тульской области;

являющихся работниками системообразующих организаций, включенных в "Перечень системообразующих предприятий и организаций Тульской области, оказывающих значительное влияние на социально-экономическое развитие Тульской области", утвержденный протоколом совещания Штаба по координации деятельности, направленной на обеспечение устойчивого развития экономики Тульской области в условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тульской области;

непрерывно действующих организаций, организаций, имеющих оборудование, предназначенное для непрерывного технологического процесса;

являющихся работниками медицинских или аптечных организаций независимо от форм собственности;

являющихся работниками организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости;

являющихся работниками организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения;

являющихся работниками организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

являющихся работниками организаций, предоставляющих финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам);

являющихся работниками дошкольных образовательных организаций или образовательных организаций высшего образования;

являющихся работниками учреждений социальной защиты населения, социального обслуживания и центров занятости населения, с их письменного согласия;

являющихся работниками организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, с их письменного согласия;

являющихся работниками организаций федеральной почтовой связи, с их письменного согласия.";

2) подпункт 9 пункта 5 указа исключить, изменив соответственно нумерацию подпункта;

3) дополнить указ пунктами 6-9 следующего содержания:

"6. Установить, что с 27 октября 2020 года:

осуществление деятельности по публичной демонстрации кинофильмов, проведению культурных и зрелищных мероприятий по показу спектаклей и представлений, в том числе цирковых, проведению концертов и выставок осуществляется при условии заполнения мест проведения указанных мероприятий не более 30 процентов от общей вместимости;

проведение спортивных мероприятий осуществляется при условии заполнения мест проведения указанных мероприятий не более 10 процентов от общей вместимости.

7. Приостановить с 27 октября 2020 года деятельность полустационарных отделений для граждан пожилого возраста и инвалидов.

8. Руководителям образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, принять в установленном порядке решения об установлении с 26 октября по 6 ноября 2020 года каникул для обучающихся.

9. В целях бесперебойного обеспечения оказания медицинской помощи в Тульской области, с учетом эпидемиологической ситуации руководителю федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Тульский государственный университет" принять решение о переходе с 27 октября 2020 года студентов 3-6 курсов и ординаторов медицинского института федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Тульский государственный университет" на дистанционное обучение.", изменив соответственно нумерацию пунктов;

4) пункт 12 указа изложить в новой редакции:

"12. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Тульской области, обеспечить перевод с 29 октября 2020 года не менее 30 процентов работников из числа руководителей, специалистов и других служащих на дистанционный режим работы.

Действие настоящего пункта не распространяется на:

непрерывно действующие организации, организации, имеющие оборудование, предназначенное для непрерывного технологического процесса;

медицинские и аптечные организации;

организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости;

организации оборонно-промышленного комплекса, а также организации, обеспечивающие их деятельность;

организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения;

организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам).".

2. Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Тульской области А.Г.Дюмин







