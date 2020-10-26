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В MGM прокомментировали информацию о продаже нового "Бонда" стримингам

Новости
    26.10.2020, 17:03
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Студия MGM провела переговоры с компаниями Netflix и Apple по поводу показа многострадального 25-го фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" (No Time to Die) на стримингах.

Фото: kinopoisk.ru
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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, "знакомый с вопросом". Который подчеркнул: переговоры прошли закрытым, частным образом - без афиширования. Цена вопроса - шестьсот миллионов долларов.

На Metro-Goldwyn-Mayer Inc., однако, данные сведения опровергли, заявив, что "фильм не продается". И заверив: кинопремьера картины все еще актуальна и запланирована на апрель следующего года.

Netflix и Apple от комментариев уклонились. В компании Amazon, которая также называлась в числе потенциальных покупателей картины, заявили, что на текущий момент никаких переговоров о покупке "нового "Бонда" не ведется.

Напомним: дата кинопремьеры многообещающей картины из-за тяжелой ситуации с распространением коронавирусной инфекции переносилась уже неоднократно.

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