Постановление губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 октября 2020 года № 181-ПГ "О внесении изменения в постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ"

Новости

"Барселона" пожаловалась на арбитра матча против "Реала" 02:00
Способное достроить "Северный поток-2" судно отправилось к месту работ 01:38
В Москве скончались 62 пациента с коронавирусом 00:45
Спецназ задержал угрожавших экипажу танкера в проливе Ла-Манш 00:33
Режим прекращения огня между Баку и Ереваном вступит в силу 26 октября 25.10.2020
Экзитполы: В Харькове победил Кернес, Кличко вышел во второй тур в Киеве 25.10.2020
"Союз-2" со спутником "Глонасс-К" стартовал с Плесецка 25.10.2020
Париж ответил на бойкот французских товаров странами Ближнего Востока 25.10.2020
Леонид Якубович не исключил смену ведущего на "Поле чудес" 25.10.2020
Сергей Никоненко был госпитализирован в реанимации с COVID-19 25.10.2020
США исчерпали возможности по введению новых санкций в отношении РФ и Ирана 25.10.2020
За сутки вылечились от коронавируса 64 российских военнослужащих 25.10.2020
Получивший 7,5 лет Ефремов прокомментировал работу своих адвокатов 25.10.2020
Специалисты рассказали, какие приложения нужно удалить со смартфона 25.10.2020
Анна Щербакова выиграла Кубок России в Сочи 25.10.2020
Жителя Волгограда избили до комы после ссоры в родительском чате 25.10.2020
"Химки" обыграли на выезде "Ростов" благодаря голам в добавленное время 25.10.2020
Кудрин дал совет, как хранить сбережения 25.10.2020
Путин поздравил Нурмагомедова с победой 25.10.2020
Институт Коха в Германии пытались поджечь 25.10.2020
На Украине прекратили работу "липового" избирательного участка 25.10.2020
Глава "Аэрофлота" назвал возможную дату возобновления полетов в Европу 25.10.2020
Премьер Болгарии сдал положительный тест на коронавирус 25.10.2020
"Спартак" отреагировал на заявление "Краснодара" о предвзятом судействе 25.10.2020
Эрдоган заверил, что Турция не откажется от российских С-400 25.10.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
26 октября 2020 г.

Постановление губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 октября 2020 года № 181-ПГ "О внесении изменения в постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ"

Дата подписания 20 октября 2020 г.
Опубликован 26 октября 2020 г.

Документ является поправкой к

Постановление губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ "О введении режима повышенной готовности"

В связи с распространением в Ямало-Ненецком автономном округе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 февраля 2004 года № 5-ЗАО "О защите населения и территорий Ямало-Ненецкого автономного округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 июня 2004 года № 18-ЗАО "О Губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округа" постановляю:

Постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ "О введении режима повышенной готовности" дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:

"6-1. С 21 октября 2020 года предоставление государственных услуг органами записи актов гражданского состояния Ямало-Ненецкого автономного округа осуществлять исключительно при условии обеспечения предварительной записи граждан в соответствии с установленным режимом работы указанных органов.".

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А.Артюхов



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией