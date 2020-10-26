Постановление губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 октября 2020 года № 181-ПГ "О внесении изменения в постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ"

В связи с распространением в Ямало-Ненецком автономном округе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 февраля 2004 года № 5-ЗАО "О защите населения и территорий Ямало-Ненецкого автономного округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 июня 2004 года № 18-ЗАО "О Губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округа" постановляю:

Постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ "О введении режима повышенной готовности" дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:

"6-1. С 21 октября 2020 года предоставление государственных услуг органами записи актов гражданского состояния Ямало-Ненецкого автономного округа осуществлять исключительно при условии обеспечения предварительной записи граждан в соответствии с установленным режимом работы указанных органов.".

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А.Артюхов







