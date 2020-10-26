Заряжающийся лазером из космоса беспилотник разработали в России

Новая разновидность беспилотных летательных аппаратов, которые могут заряжаться во время полета космическим лазером, запатентована в России. Разработка принадлежит специалистам ракетно-космической корпорации "Энергия".

Описание изобретения к патенту опубликовано на сайте Федерального института промышленной собственности. "Размер и емкость аккумуляторов является сейчас одним из наиболее проблемных факторов развития беспилотных авиационных устройств вертикального взлета и посадки", - говорится в документе.

Эту проблему ученые пытаются решить двумя способами. Первый - за счет повышения энергомассовых характеристик источников питания. И второй - с помощью иного пути электроснабжения "с помощью беспроводной системы передачи энергии на основе лазерных установок с длиной волны от 0,5 до 10 мкм". Лазерный луч может быть преобразован в электроэнергию с помощью фотоэлектрических преобразователей.

- Техническим результатом изобретения является совмещение в конструкции квадрокоптера, кроме функций всенаправленного приемника-преобразователя электромагнитной энергии лазерного пучка в электроэнергию и пассивного маркера системы поиска, слежения и наведения (ПСН), так же функций силовой конструкции и тепловой, что позволяет выполнить конструктивную (силовую) и тепловую увязку трех взаимно перпендикулярных сотовых круговых панелей, составляющих его корпус, в единую тепловую сеть, - уточняется в описании. Суть изобретения авторы поясняют чертежами.

В отличие от аппаратов, использующих солнечные преобразователи, разработка может летать как в дневное, так и в ночное время. Наиболее эффективна ее работа в тех случаях, когда ситуация требует не высоких скоростей полета, а большего времени зависания над исследуемым объектом. Источник питания может быть расположен не только в космосе, но и на поверхности земли.