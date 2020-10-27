Испытания белорусского роботизированного комплекса "Вистл" сняли на видео

На одном из белорусских военных полигонов впервые испытали роботизированный комплекс "Вистл". Специалисты проверили системы управления огнем и другие боевые возможности беспилотной машины.

За действиями роботизированного комплекса можно понаблюдать на видео, которое представил государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь. Кстати, его впервые показали на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Разработчик "Вистла" - "БСВТ-новые технологии".

Пресс-служба министерства обороны Республики Беларусь добавила, что робот создан в инициативном порядке. Это беспилотная наземная малозаметная боевая машина, которая оснащена поворотной платформой с пакетом из 18 направляющих для неуправляемых авиационных ракет С-5 калибром 57 миллиметра. "Вистл" в состоянии обнаружить цель на расстоянии до 3,5 тысячи метров, благодаря оптико-электронной станции "Грач" и системе обработки данных с применением искусственного интеллекта.

Обнаружив цель, робот сам рассчитывает угол возвышения, направления стрельбы и другие параметры. Управляют комплексом "Вистл" дистанционно.