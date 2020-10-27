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27 октября 2020 г.

Указ главы Республики Крым от 27 октября 2020 года № 335-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

Дата подписания 27 октября 2020 г.
Опубликован 27 октября 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым"

В соответствии со статьями 64, 65 Конституции Республики Крым постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

в постановляющей части Указа:

в пункте 3:

абзац третий подпункта 3.7 изложить в следующей редакции:

"Действие абзаца второго настоящего подпункта не распространяется на юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на время, когда использование гражданами средств индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские и немедицинские маски, респираторы) препятствует непосредственному получению ими результатов услуг, а также при предоставлении услуг, оказываемых в дистанционном режиме и (или) не предполагающих непосредственный контакт с потребителем";

в пункте 11:

абзац второй подпункта 11.1 изложить в следующей редакции:

"На время, когда использование гражданами средств индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские и немедицинские маски, респираторы) препятствует непосредственному получению ими результатов услуг, граждане освобождаются от обязанности, установленной абзацем первым настоящего подпункта.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С.Аксенов



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