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Ксения Собчак заразилась коронавирусом

Новости
    27.10.2020, 13:08
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Ксения Собчак, 38-летняя российская телеведущая, политик, актриса, светская львица, супруга актера и режиссера Константина Богомолова, заразилась коронавирусной инфекцией.

Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС
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Об этом львица рассказала в эфире Первого канала, уточнив, что уже пошла на поправку, но до сих пор остается в изоляции, передает KP.RU.

"Я перенесла коронавирус. Сейчас мне уже лучше, я дома, практически выздоровела, но не могу еще находиться в студии", - пояснила она. Добавив, что болезнь протекала в легкой форме - какое-то время держалась повышенная температура, начался кашель, на четвёртый-пятый день болезни у телеведущей пропало обоняние и ей постоянно хотелось спать.

"Было ощущение, что я сутками сплю, а потом пропали запахи", - поделилась пережитым Ксения.

Присовокупив, что их с актером Максимом Виторганом трёхлетний сын Платон переболел коронавирусом еще в конце лета.

Стоит отметить, что ряд ресурсов сообщил о болезни Собчак еще 13 октября, но львица в ёрнической манере тут же опровергла данную информацию в своем Telegram-канале.

Напомним, весной Ксения заявила, что переболела в декабре и теперь никакой коронавирус ей не страшен.

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