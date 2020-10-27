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27 октября 2020 г.

Распоряжение губернатора Кемеровской области от 27 октября 2020 года № 167-рг "О внесении изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.09.2020 № 145-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

1. Внести в абзац первый пункта 1 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.09.2020 № 145-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 26.09.2020 № 147-рг, от 13.10.2020 № 158-рг) изменение, изложив его в следующей редакции:

"1. Ввести с 17.09.2020 по 30.09.2020, с 01.10.2020 по 14.10.2020, с 15.10.2020 по 28.10.2020, с 29.10.2020 по 11.11.2020 для граждан в возрасте 65 лет и старше режим изоляции в домашних условиях (далее также - самоизоляция), за исключением:".

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев



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