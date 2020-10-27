National Interest оценил новейшую российскую боевую экипировку "Сотник"

Отмечается, что перспективный экзоскелет заменит нынешний костюм "Ратник". Новая экипировка будет оснащена множеством высокотехнологичных компонентов, в числе которых противоминная обувь, противорадиолокационный костюм, а также специальная ткань, защищающая от обнаружения в инфракрасном свете, пишет РИА Новости.

Американское издание цитирует главнокомандующего Сухопутными войсками РФ генерала Олега Салюкова, заявившего, что сейчас формируется и обосновывается облик новой боевой экипировки, в которую внедрят элементы, усиливающие физические возможности военнослужащего.

The National Interest подчеркивает, что Россия создает технологии, которые не только повысят осведомленность солдата о боевой обстановке, но и уменьшат риск для его жизни. "Сотник" также могут интегрировать с микродронами, а в комплект он получит новое стрелковое оружие.

По информации издания, российские подразделения специального назначения могут оснастить сверхсовременной экипировкой уже к 2025 году, а к 2030-му - всю российскую армию.

Напомним, в июне стало известно, что на смену боевой экипировке "Ратник" придет снаряжение третьего поколения "Сотник". Тактико-техническое задание на разработку экипировки Минобороны РФ может сформировать к декабрю 2020 года. Опытно-конструкторские и научно-исследовательские работы планируется завершить до 2023 года. По данным специалистов, при создании экипировки нового поколения рассматриваются три важных направления: жизнеобеспечение, робототехника и новые материалы.