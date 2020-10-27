Оскар Айзек может стать "Лунным рыцарем" Marvel в собственном сериале

Американский актер Оскар Айзек ("Из машины", "Звёздные войны") ведет переговоры с Marvel об участии в сольном сериале "Лунный рыцарь" для стримингового сервиса Disney+. Об этом сообщает Deadline.

Шоураннером проекта называется Джереми Слейтер, ранее работавший над сценарием "Академии Амбрелла" от Netflix.

В оригинальных комиксах Marvel про Лунного рыцаря рассказывается история бывшего наемника Марка Спектора, который в силу обстоятельств становится супергероем, получив сверхспособности от египетского бога Луны.

Точных дат начала производства и съемок, по понятным причинам, на столь раннем этапе пока нет.

Зато художественно одарённые энтузиасты уже фантазируют на тему того, как это приблизительно должно выглядеть.