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Оскар Айзек может стать "Лунным рыцарем" Marvel в собственном сериале

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    27.10.2020, 12:45
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Американский актер Оскар Айзек ("Из машины", "Звёздные войны") ведет переговоры с Marvel об участии в сольном сериале "Лунный рыцарь" для стримингового сервиса Disney+. Об этом сообщает Deadline.

Фото: kinopoisk.ru
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Шоураннером проекта называется Джереми Слейтер, ранее работавший над сценарием "Академии Амбрелла" от Netflix.

В оригинальных комиксах Marvel про Лунного рыцаря рассказывается история бывшего наемника Марка Спектора, который в силу обстоятельств становится супергероем, получив сверхспособности от египетского бога Луны.

Точных дат начала производства и съемок, по понятным причинам, на столь раннем этапе пока нет.

Зато художественно одарённые энтузиасты уже фантазируют на тему того, как это приблизительно должно выглядеть.

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