Применение ПТУР "Корнет-Э" турецкой БМП Kaplan показали на видео

В ходе прошедших недавно военных учений турецкий самоходный противотанковый комплекс Kaplan-10 успешно применил российские ракеты "Корнет-Э".

ПТРК создан компанией FNSS и является частью многочисленного семейства, в которое входит БМП и другая бронированная техника различного предназначения.

Все образцы отличаются повышенным уровнем защиты, в том числе от мин и фугасов. Применены взрывозащищенные топливные баки, автоматическая система пожаротушения, специальные кресла. Для удобства экипажа из 5 человек установлен кондиционер.

Разработчикам удалось сохранить возможность преодолевать водные преграды вплавь со скоростью до 6,3 км/ч. Максимальная скорость по шоссе достигает 65 км/ч. Запас хода по топливу - 525 км.

Удельная мощность составляет 21 л.с. на тонну веса. Коробка передач автоматическая. Длина - 5,6 м. Ширина - 3 м. Общая высота - 3,1 м.

Носитель ПТУР оборудован современными прицелами, в том числе тепловизионным. Необитаемая башня также оснащена 7,62-мм пулеметом.

Тепловизионная камера наблюдения имеется также у механика-водителя, что позволяет ему более уверенно вести управление в темное время суток.

Отмечается, что боевая машина может выполнять боевые задачи совместно с основными боевыми танками.

Эксперты отмечают, что выбор турецкими военными комплекса "Корнет-Э" неслучаен, это российское оружие хорошо зарекомендовало в реальной боевой обстановке в ходе операций в Йемене, Ливане, Ливии, Ираке и Сирии.