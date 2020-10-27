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27.10.2020 10:53

Транснефть - Западная Сибирь выполнила техперевооружение оперативной системы измерения количества и качества нефти

Акционерное общество "Транснефть - Западная Сибирь" выполнило техперевооружение оперативной системы измерения количества и показателей качества нефти (СИКН) на Анжеро-Судженской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) в Кемеровской области.

Работы проводились в рамках программы техперевооружения, реконструкции и капитального ремонта производственных объектов предприятия. Система измерения количества и показателей качества нефти позволяет определять массу, объем, плотность, давление, температуру, вязкость нефти, массовые доли воды, серы, а также контролирует фактическое исполнение плана поставок нефти.

В составе СИКН была выполнена замена системы обработки информации (СОИ). В обновленной СОИ реализована возможность формирования и хранения периодических отчетов, результатов поверки и контроля метрологических характеристик средств измерений. Также СОИ осуществляет постоянный контроль параметров работы задействованного оборудования.

В ходе техперевооружения использованы российские разработки, в том числе, продукция Центра промышленной автоматизации АО "Транснефть - Верхняя Волга".

Техническое перевооружение СИКН позволит обеспечить высокий уровень точности выполнения учетно-расчетных операций при приеме нефти от Томского районного нефтепроводного управления на Анжеро-Судженской ЛПДС по технологическому участку магистрального нефтепровода Александровское - Анжеро-Судженск.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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