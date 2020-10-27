"Россети Северный Кавказ" снабжают учреждения для пациентов с COVID-19

В условиях обострившейся эпидемиологической ситуации в регионах СКФО энергетики "Россети Северный Кавказ" усилили контроль за бесперебойностью и надежностью энергоснабжения медицинских учреждений, где проходят лечение пациенты с коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день от сетей компании запитано 25 медучреждений, оборудованных аппаратами искусственной вентиляции легких (АИВЛ) и принимающих пациентов с COVID-19.

Энергетики организовали постоянный контроль за работой всех энергоустановок, задействованных в энергоснабжении медучреждений. В больницах регионов СКФО специалисты "Россети Северный Кавказ" установили 10 резервных источников энергоснабжения (РИСЭ) общей мощностью 2360 кВт. РИСЭ обеспечивают дополнительную надежность лечебных учреждений.

Кроме того, в регионах сотрудники электросетевых филиалов компании с апреля по июнь текущего года провели 46 тренировок по восстановлению энергоснабжения, чтобы отработать четкий алгоритм действий в непредвиденных ситуациях.

В случае необходимости компания готова оказать содействие энергетикам сторонних сетевых организаций (ТСО), работающих на территории СКФО. На сегодняшний день от сетей ТСО запитано 19 медучреждений, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией.

"Надежное энергоснабжение медицинских учреждений - одна их приоритетных задач "Россетей", важность этого вопроса обозначена генеральных директором холдинга Павлом Ливинским. Мы в свою очередь прилагаем максимум усилий, чтобы электроэнергия поступала в больницы бесперебойно, оборудование не давало сбоев, а медики, оказывающие помощь пациентам с ковид, работали в должных условиях", - отметил генеральный директор "Россети Северный Кавказ" Виталий Иванов.

По словам руководства электросетевого комплекса макрорегиона, в компании также принимают необходимые меры, чтобы минимизировать риск распространения коронавирусной инфекции среди сотрудников. Персонал обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты и проходит регулярное тестирование. Проводится дополнительная дезинфекция помещений. Часть коллектива переведена на дистанционный режим работы.

Пресс-релиз подготовлен "Россети Северный Кавказ"