Малый бизнес Поморья находит покупателей за рубежом

Малый бизнес Архангельской области все активнее переходит в новое измерение - ищет покупателей за рубежом, отдавая предпочтение электронным торговым площадкам (ЭТП). К примеру, если еще год назад многие мастера Поморья торговали "свистульками с лотка", то теперь обзавелись "личными кабинетами" и ведут "деловые переговоры" онлайн.

Перейти на новую ступень предпринимателям помогают Центры поддержки экспорта (ЦПЭ), созданные в большинстве регионов России в рамках нацпроекта по акселерации малого и среднего предпринимательства. В этом году они особенно востребованы - для того, чтобы расширить географию продаж, найти новые рынки сбыта, перевести бизнес-встречи в онлайн-формат, упростить таможенные процедуры.

- Все электронные торговые площадки в этом году продемонстрировали рост, часть из них - колоссальный. Наши предприниматели начали выходить на них очень активно, в том числе на международные. Пока спрос сохраняется примерно на том же уровне - все, кто раньше не торговал, видят, как уходят на электронные площадки конкуренты, и нередко обращаются за поддержкой к нам, - рассказал "РГ" Михаил Матов, руководитель центра поддержки экспорта Агентства регионального развития.

Пример - поморская мастерица Мария Натахина, начавшая продавать расписные картины, тарелки, шкатулки из керамики, выполненные в популярном стиле "точечная мандала", на американской торговой площадке Etsy. В центре ей помогли создать электронный магазин, перевести его на английский, освоиться в новом виртуальном пространстве. Декор для стены с росписью Марии стоит сегодня в США больше 120 долларов. А восторженные отзывы покупателей можно найти на ее странице в интернет-магазине: "Идеальный декор для гостиной и спальни".

Кстати, большинство услуг в центре поддержки экспорта бесплатные и одновременно... бесценные для любого новичка. В основной список входят консультации по налогам, юридическим вопросам, таможенному оформлению, а также создание презентационных материалов, требования к которым в каждой стране разные. Пакет услуг широкий - от проведения сертификации до регистрации товарного знака. И, конечно, прямой поиск партнеров за рубежом:

- Многие выставки и бизнес-миссии в иностранных государствах, которые должны были привести к заключению контрактов, в этом году пришлось отменить. Вместе с тем при поддержке нашего центра в онлайн-формате архангельским предпринимателям удалось заключить новые контракты в Германии, Румынии, Молдавии, Таджикистане, - говорит Михаил Матов.

Так, предприятию "Вулли", которое шьет из войлока нежнейшие одеяла, пинетки и даже валенки для недоношенных малышей, центр поддержки экспорта помог найти оптовых покупателей в Казахстане; архангельской компании, выпускающей мебель из ротанга, ЦПЭ оказал поддержку при заключении контракта с Молдавией. Для фабрики холмогорской резьбы по кости здесь создали сайт на английском и китайском: а значит, один из ведущих брендов Поморья найдет новые рынки сбыта за рубежом. Тем временем спрос на услуги центра каждый год растет примерно на десять процентов.

Справка "РГ"

Получатели услуг центра не должны иметь задолженности по налогам и сборам, должны быть включены в реестр субъектов МСП Архангельской области, а также иметь экспортно ориентированную продукцию или услуги. Контакты: 8-800-100-7000, www.exportcenter29.com, export@msp29.ru.