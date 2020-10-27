Умер актер Михаил Макаров

Актер театра, кино и ТВ, старейший артист Русского драматического театра Литвы Михаил Макаров скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщил "Литовский курьер".

Михаил Макаров родился 18 мая 1938 года. В 1964-м окончил Литовскую государственную консерваторию, с этого же года став актером Русского драматического театра Литвы. На сцене которого создал более 150 образов: Гусев в "Валентине и Валентине", Риццио в "Марии Стюарт" и Файл в "Продавце дождя" (все - в постановке Виктюка), Манилов в "Мертвых душах", Дон Базиль в "Фигаро - здесь!".

Экранный дебют - 1976 год, трехсерийная производственная драма "Обычный месяц". Далее - историко-революционный "Огненный мост" с Каюровым, "Раскиданное гнездо" - по Янке Купале, "Мера за меру", комедия совместного производства СССР и ФРГ "Попугай, говорящий на идиш", литовско-польская драма "Ненасытность" - по Виткевичу, исторический телесериал "Цена свободы. Саюдис".