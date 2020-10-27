Умер заразившийся COVID-19 актер Джонни Лиз

Заразившийся коронавирусной инфекцией британский актер Джонни Лиз скончался в возрасте 78 лет.

Об этом сообщает Daily Star со ссылкой на подтверждение от дочери артиста.

По словам женщины, ее отец был очень плох на протяжении последних двух недель, а утром дня смерти перенес сердечный приступ и был доставлен в госпиталь, где далее и отошел.

Джонни Лиз родился 31 декабря 1941 года в Йорке. Сниматься начал в восьмидесятые.

Среди проектов - легендарное "мыло" "Улица коронации" (Гарри Клейтон),

Нед Гловер в сериале "Ферма Эммердейл", "Метод Крекера", восхитительная комедия "Лига джентльменов" (инспектор Кокс), "Жизнь на Марсе", "Врачи", "Мальчик-обезьяна", "О всех созданиях - больших и малых", "Открыто круглосуточно" - всего порядка тридцати шоу.