В войска поступила первая партия ударно-разведывательных беспилотников "Орион" - три дрона и пункт управления, состоящий из двух мобильных комплексов.

Тяжелый беспилотник "Орион" стал первым ударным в Вооруженных силах России, его боевая нагрузка - 200 кг. Фото: Константин Завражин/РГ

Эту новость ждали давно. И вот, наконец, весьма информированный блог bmpd, освещающий военно-техническую тематику, сообщил, что - свершилось. В доказательство была представлена фотография с одного из военных аэродромов, где базируются "Орионы".

Какую роль в ведении боевых действий сейчас играют разведывательные и особенно - ударные беспилотные летательные аппараты, очень наглядно показал военный конфликт в Карабахе.

Одна из противоборствующих сторон понесла весьма ощутимые потери от атак управляемых "трутней" - так переводится с английского слово drone, которым давно именуют беспилотники.

По совершенно непонятным причинам в нашей армии таких летательных аппаратов нет. Точнее, не было до последнего времени.

На форуме "Армия-2020" компания "Кронштадт" показала свой беспилотник "Орион" и большую линейку управляемого и неуправляемого вооружения для него.

Взлетный вес "Ориона" - 1000 кг, масса боевой нагрузки - до 200 кг, продолжительность полета - 24 часа

Важная особенность этого аппарата в том, что он прошел весь цикл госиспытаний и готов к серийному производству, а также к поставкам в войска. Все остальные аппараты, которые, может быть, в теории обладают даже лучшими боевыми характеристиками, до сих пор находятся в стадии разработки или испытаний. А "Орион" - к бою готов.

Его характеристики очень даже неплохие. Максимальный взлетный вес - 1000 кг, масса полезной нагрузки - до 200 кг. Продолжительность полета - 24 часа.

На форуме "Армия-2020", где этот ударный дрон выставлялся с полным комплектом своего вооружения, стало известно, что минобороны заключило контракт на поставку беспилотных летательных аппаратов большой продолжительности полета "Орион" как в разведывательном, так и в ударном вариантах.

И если войска действительно получили партию таких беспилотников - минобороны пока это официально не подтвердило - очень хорошо. Наши военные пока не имеют опыта применения тяжелых беспилотников - с легкими освоились уже неплохо.

И прежде чем ударные дроны пойдут в бой, ими надо научиться управлять. Чем сейчас в войсках и займутся.