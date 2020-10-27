Виски на скале: как подлодка СССР села на мель возле базы ВМС Швеции

27 октября 1981 года у берегов Швеции произошел до сих пор не поддающийся логическому объяснению инцидент с советской дизель-электрической подводной лодкой С-363. Субмарина проекта 613 оказалась лежащей на камнях в нескольких километрах от базы ВМС Швеции Карлскруна.

Утром 28 октября шведский рыбак в тумане среди фьордов, серого моря и маленьких островков увидел возвышающуюся над водой подводную лодку с развевающимся флагом ВМФ СССР - белое полотно с синей полосой, красной звездой, серпом и молотом. То есть наверняка рыбак не знал, но догадался, что субмарина явно не шведская и поспешил сообщить о находке военным.

Те сначала не поверили и на то были причины. Во-первых, как могла чужая подлодка подойти так близко к главной военно-морской базе страны незамеченной? Во-вторых, как она прошла через засекреченный фарватер в закрытую прибрежную территорию, да еще в темноте, без ориентиров? Но направленный к лодке военный катер подтвердил слова рыбака - С-363 красовалась над волнами балтийского моря, а на рубке стояли вооруженные советские моряки.

Оказалось, что проблемы начались у подлодки еще в начале похода - С-363 зацепила рыбацкий трал и осталась в море с поврежденным радиопеленгатором. Не известно, как штурман субмарины выстраивал курс после этого, но итог оказался уникальным для Балтики - за две недели плавания подлодка отклонилась на 57 миль и находилась совершенно не в той точке, где представлял экипаж.

Незадолго до столкновения с сушей, уже в темноте 27 октября, лодка поднялась на поверхность и шла в режиме "винт-зарядка". После этого резкий удар о скалу и крен судна на 15 градусов. Только к утру экипаж понял, что произошло и в какую ситуацию он попал. Как субмарина прошла незамеченной и миновала фарватер шириной всего 12 метров, да еще искусственный, а значит секретный - осталось загадкой.

Шведы собрали вокруг подлодки силы морской пехоты, а минный заградитель обошел фарватер, чтобы исключить вторжение советских военных кораблей для "спасения" субмарины.

Закончился казус относительно хорошо - шведы согласились снять подлодку с мели после переговоров с советской стороной на уровне министров обороны. Требования выставили сносные - СССР приносит извинения за инцидент, оплата спасения ложится на советскую сторону, снимать лодку с мели будет шведское судно, командир и старшие офицеры лодки должны быть допрошены шведской стороной. СССР на все эти условия пошел и уже на следующий день командир лодки Анатолий Гущин и замполит Василий Беседин встретились со шведскими военными в присутствии представителей КГБ и советского посольства. На встрече они подтвердили официальную версию происшествия - ошибка навигационного оборудования. На официальном уровне всех такое объяснение устроило. 6 ноября С-363 была снята с мели и покинула территориальные воды Швеции.

На советском флоте после всех своих приключений подлодка получила ироничное прозвище "Шведский комсомолец". История с попаданием на мель рядом с секретной базой облетела весь мир, поэтому западная пресса тоже начала упражняться в остроумии и в шутку окрестила С-363 "Whiskеy on the Rocks". Это выражение в общем употреблении означает виски со льдом, но дословно переводится как "виски на скалах", а по классификации НАТО название советских лодок проекта 613 - как раз "Whiskey".