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27 октября 2020 г.

Постановление администрации Владимирской области от 26 октября 2020 года № 696 "Об утверждении величины прожиточного минимума на территории Владимирской области за III квартал 2020 года"

Дата подписания 26 октября 2020 г.
Опубликован 27 октября 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" и Законом Владимирской области от 05 марта 2005 года № 24-ОЗ "О порядке установления величины прожиточного минимума во Владимирской области" постановляю:

1. Установить величину прожиточного минимума на территории области за третий квартал 2020 года в следующих размерах:

- на душу населения - 11 178 рублей;

- для трудоспособного населения - 12 180 рублей;

- пенсионеров - 9 360 рублей;

- детей - 11 400 рублей.

Использовать указанный прожиточный минимум для оценки уровня жизни населения Владимирской области при разработке и реализации социальных программ, оказания необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам, формирования бюджета области и других установленных федеральным законом целей.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора области, курирующего вопросы социальной политики.

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Губернатора области В.В.Сипягин



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