Зачем СССР заманивал американские B-29 на дальневосточный аэродром

В этом году исполняется 95 лет с момента появления одного из важнейших направлений внешней разведывательной деятельности - научно-технической разведки (НТР). Благодаря ей только в годы Великой Отечественной войны были добыты тысячи секретных материалов, которые помогли ускорить разработку высокоскоростной авиатехники, радиолокации, средств защиты от биологического оружия.

В настоящее время со многих операций, проведенных сотрудниками НТР, снята печать "совершенно секретно". О развитии службы и ее вкладе в оборону страны рассказал изданию "Национальная оборона" директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Особенно напряженными для разведчиков этого направления были годы холодной войны. Все усилия НТР были направлены на обеспечение ракетно-ядерного паритета с США, передовое развитие всех видов военной техники и вооружения. Одной из самых ярких операций на раннем этапе противостояния стал захват американских стратегических бомбардировщиков.

Соединенные Штаты регулярно нарушали воздушное пространство СССР на Дальнем Востоке, чтобы оказать психологическое давление и продемонстрировать свое преимущество в средствах доставки атомного оружия. Чтобы прекратить провокации, специалисты НТР использовали фактор неблагоприятных погодных условий, подали ложные радиосигналы со своей территории и заманили три сверхмощных бомбардировщика В-29 на аэродром вблизи Владивостока.

Для того времени этот американский самолет был инновационным по всем направлениям развития авиатехники - планера, двигателей, системы управления, навигации, связи, прицельного бомбометания. Именно с В-29 были сброшены первые атомные бомбы.

Руководство СССР с подачи внешней разведки приняло решение не возвращать воздушные суда, в США были отправлены только их экипажи.

Советские специалисты и летчики быстро освоили эти машины и в обстановке строжайшей тайны перегнали их на закрытый аэродром под Москвой. КБ Туполева была поставлена задача создать аналогичный самолет, однако, сделать это было невозможно без технической документации.

- Научно-техническая разведка добыла необходимые документы в ходе комплексной операции с задействованием своих доверительных помощников, которые разделяли наше мнение, что "заокеанские ястребы" вполне могут принести в жертву атомному вооруженному конфликту страны Европы, если не будет обеспечен им противовес в виде стратегического паритета, способного обеспечить адекватный военный ответ непосредственно против самого агрессора в США, - отметил глава СВР.

Получение сотрудниками НТР комплекта чертежей, описаний и инструкций по эксплуатации В-29 способствовало разработке отечественного стратегического бомбардировщика в кратчайшие сроки.