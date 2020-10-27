Защиту пехоты от дронов и высокоточного оружия придумали в Иране

Датчики, фиксирующие лазерное облучение, стали обычным атрибутом на многих образцах военной техники, находящихся в частях различных армий мира.

Due to the active use of high-precision ammunition against infantry, I think this Iranian idea with the installation of laser warning sensors on helmets should be developed further and introduced into the troops. pic.twitter.com/F7y8Anu4tm — Yuri Lyamin (@imp_navigator) October 27, 2020

Такие устройства, смонтированные на танках, легких бронированных машинах, летательных аппаратах и кораблях, значительно повышают шансы уцелеть в ходе боевых действий и при этом успешно выполнить поставленные командованием задачи.

Иранские конструкторы пошли еще дальше: они решили снабдить подобным оборудованием бойцов пехотных подразделений. В свете последних событий такое решение воспринимается вполне оправданным.

Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, продолжающиеся в различных районах мира локальные войны и конфликты демонстрируют активное использование высокоточных боеприпасов с полуактивными лазерными головками самонаведения.

Поскольку из-за значительного прогресса в области микроэлектроники такое оружие значительно подешевело, в настоящее время его применяют не только для уничтожения особо важных объектов или образцов военной техники, но даже против небольших групп военнослужащих.

"В составе различных боевых систем, вплоть до стрелковых прицелов, сейчас активно применяются квантовые дальномеры различных типов. Поэтому наличие подобных устройств предупреждения об облучении даже у одного пехотинца в небольшой группе дает бойцам возможность при появлении угрозы своевременно рассредоточиться, укрыться или применить гранаты, создающие защитные аэрозольные завесы", - поясняет Лямин.