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27.10.2020,  
13:36
Текст:  Алексей Моисеев

Защиту пехоты от дронов и высокоточного оружия придумали в Иране

Датчики, фиксирующие лазерное облучение, стали обычным атрибутом на многих образцах военной техники, находящихся в частях различных армий мира.

Такие устройства, смонтированные на танках, легких бронированных машинах, летательных аппаратах и кораблях, значительно повышают шансы уцелеть в ходе боевых действий и при этом успешно выполнить поставленные командованием задачи.

Иранские конструкторы пошли еще дальше: они решили снабдить подобным оборудованием бойцов пехотных подразделений. В свете последних событий такое решение воспринимается вполне оправданным.

Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, продолжающиеся в различных районах мира локальные войны и конфликты демонстрируют активное использование высокоточных боеприпасов с полуактивными лазерными головками самонаведения.

Поскольку из-за значительного прогресса в области микроэлектроники такое оружие значительно подешевело, в настоящее время его применяют не только для уничтожения особо важных объектов или образцов военной техники, но даже против небольших групп военнослужащих.

Фото: Polska Grupa Zbrojeniowa
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"В составе различных боевых систем, вплоть до стрелковых прицелов, сейчас активно применяются квантовые дальномеры различных типов. Поэтому наличие подобных устройств предупреждения об облучении даже у одного пехотинца в небольшой группе дает бойцам возможность при появлении угрозы своевременно рассредоточиться, укрыться или применить гранаты, создающие защитные аэрозольные завесы", - поясняет Лямин.

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