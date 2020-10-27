Звезда 90-х Влад Сташевский возвращается на ТВ

Большая эстрадная звезда 90-х, российский актер и певец Влад Сташевский вернется на телевидение после долгого перерыва - в проекте "Ты - суперстар!". О чем артист рассказал в беседе с "Газетой.Ru".

В комментарии ресурсу Влад подтвердил, что в последние годы действительно редко приходит на ТВ "и избирательно соглашается на проекты", но когда ему предложили поучаствовать в "Ты - суперстар!", "отказаться просто не смог". Так как, по мнению Сташевского, это - "отличное шоу, суперхиты, мегазвезды".

К тому же поклонники артиста, как он отмечает, очень давно хотели увидеть кумира "в каком-нибудь музыкальном шоу для звезд, которых сейчас на федеральных каналах предостаточно".

В результате Влад для себя решил, что, если и пойдет, "то на самое лучшее" - чтобы не огорчать фэнов. Любовь к которым - "это, конечно, навсегда", подытожил исполнитель.

Программа - перезапуск популярного шоу нулевых "Ты - суперстар!", новая версия проекта выйдет под названием "Суперстар! Возвращение". За звание "суперстар" в ней будут сражаться восемь артистов, звезд 90-х.

Влад Твердохлебов (настоящая фамилия) родился в 1974 году в Тирасполе. Первый альбом выпустил в 1994-м. Снялся в фильмах и сериалах "Папины дочки", "Бабоньки", "Салон красоты". В 2004-м дебютировал на театральной сцене в спектакле с Еленой Кондулайнен и Спартаком Мишулиным "Любовь без правил". Занимался бизнесом - работал в фирме "Волна-М", которая занималась обработкой металлических отходов и металлолома и удалением и обработкой сточных вод и твердых отходов.

Первая жена, Ольга, - дочь Владимира Алёшина, миллионера, бывшего генерального директора Олимпийского комплекса "Лужники". Вторая - психолог Ирина Мигуля, дочь певца и автора песен Владимира Мигули.