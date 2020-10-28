Указ губернатора Архангельской области от 27 октября 2020 года № 155-у "О внесении изменений в указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьей 6 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 16 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", пунктами 24 и 25 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, статьей 5 областного закона от 20 сентября 2005 года № 85-5-ОЗ "О компетенции органов государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления и организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны", пунктами 30 и 31 Положения об Архангельской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 16 июня 2015 года № 226-пп, в целях минимизации последствий от возможных чрезвычайных ситуаций, а также принятия дополнительных мер по защите населения и территорий Архангельской области от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у "О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Архангельской области А.В.Цыбульский





Утверждены указом Губернатора Архангельской области от 27 октября 2020 г. № 155-у

Изменения, которые вносятся в указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у

1. По тексту слова "средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы)" в соответствующих числе и падеже заменить словами "гигиенические маски для защиты органов дыхания" в соответствующих числе и падеже.

2. Абзац третий пункта 1 дополнить предложением следующего содержания: "Главы муниципальных образований Архангельской области направляют соответствующие предложения о введении указанных мер на территории муниципального образования Архангельской области в оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Архангельской области (далее - оперативный штаб).".

3. Пункт 21.1 дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:

"Перечень таких работников определяется руководителем организации (индивидуальным предпринимателем).".

4. Пункт 21.3 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

"В случае оформления гражданином в возрасте 65 лет и старше листка нетрудоспособности в соответствии с Временными правилами такой гражданин обязуется соблюдать режим изоляции, о чем он уведомляется работодателем.".

5. Дополнить пунктом 22.1 следующего содержания:

"22.1. В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16 октября 2020 № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом" гражданам, проживающим и (или) временно находящимся на территории Архангельской области, обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей (на торговых объектах, объектах общественного питания, в местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных мероприятий), в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах.".

6. В пункте 23:

1) в абзаце первом слова "использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы)" заменить словами "обеспечить ношение гигиенических масок";

2) в подпункте 1:

а) абзац первый после слова "работ)" дополнить словами ", за исключением мест массового пребывания людей, указанных в пункте 22.1 настоящего указа";

б) дополнить новыми абзацами вторым и третьим следующего содержания:

"Под местом оказания услуг, выполнения работ понимается место оформления заказа на выполнение соответствующих услуг и работ, оказания услуг (исполнения работ) и (или) выдачи заказа. Под оказанием услуг, выполнением работ понимаются возмездное оказание услуг, выполнение работ по договору возмездного оказания услуг, договору подряда, предусматривающих очное присутствие потребителей (посетителей, заказчиков) в месте оказания услуги, выполнения работы. К таким услугам, работам в том числе относятся финансовые и страховые услуги, услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов, услуги транспорта, услуги гостиничного хозяйства, услуги в области информации и связи, услуги, связанные с недвижимым имуществом, услуги, связанные с научной, инженерно-технической и профессиональной деятельностью, услуги административные и вспомогательные, услуги в области отдыха и спорта, услуги общественных организаций, прочие услуги, включая предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты.

Требования, предусмотренные настоящим подпунктом, не применяются во время оказания услуг, которые по своему характеру не могут быть оказаны при использовании потребителем гигиенических масок.".

7. В пункте 23.1:

1) в подпункте 1:

а) после слов "торговые объекты" дополнить словами ", объекты общественного питания, места проведения театральных зрелищ, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных мероприятий";

б) слово "пунктом" заменить словами "пунктами 22.1, 23 и";

2) дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

"5) информировать о профилактических и ограничительных мерах, предусмотренных настоящим указом в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих соответственно торговлю товарами, оказание услуг и выполнение работ, на входе, а также на своих страницах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и страницах в социальных сетях (при наличии).".

8. В подпункте 1 пункта 23.2 слово "пунктом" заменить словами "пунктами 22.1, 23 и".

9. В подпункте 1 пункта 23.3 слово "должно" заменить словом "должна".

10. Дополнить новым пунктом 3 следующего содержания:

"3. В целях исключения массового скопления пассажиров в общественном транспорте и обеспечения соблюдения социального дистанцирования на общественном транспорте, исполнения пункта 6 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 марта 2020 года № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019" перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, увеличить количество автобусов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территориях городских округов, муниципальных районов и городских поселений Архангельской области, особенно в часы пик.

Администрациям городских округов, муниципальных районов и городских поселений Архангельской области в ходе организации контроля за выполнением условий муниципальных контрактов или свидетельств об осуществлении регулярных автобусных перевозок по муниципальным маршрутам обеспечить проверку соблюдения требований, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.".

11. В подпункте 3 пункта 4 слова "по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Архангельской области" исключить.

12. В пункте 5:

1) в подпункте 2:

а) дополнить подпунктом "д" следующего содержания:

"д) при условии обеспечения контроля за соблюдением требований по использованию гигиенических масок с учетом требований, установленных пунктами 22.1, 23, 23.1 и 23.3 настоящего указа;";

б) дополнить абзацем восьмым следующего содержания:

"Предприятия общественного питания информируют о режиме работы в соответствии с подпунктом "а" настоящего подпункта, соблюдении требований об использовании гигиенических масок, а также иных профилактических и ограничительных мерах, предусмотренных настоящим подпунктом, на входе в предприятие общественного питания, а также на своих страницах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и страницах в социальных сетях (при наличии).";

2) в подпункте 3:

а) абзац третий дополнить словами ", а также обеспечение контроля за соблюдением требований по использованию гигиенических масок с учетом требований, установленных пунктами 22.1, 23, 23.1 и 23.3 настоящего указа";

б) дополнить абзацем последним следующего содержания:

"информирование о профилактических и ограничительных мерах, предусмотренных настоящим подпунктом, на входе в кинотеатр, а также на своих страницах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и страницах в социальных сетях (при наличии).";

3) в подпункте 4:

а) абзац пятый дополнить словами ", а также обеспечение контроля за соблюдением требований по использованию гигиенических масок с учетом требований, установленных пунктами 22.1, 23, 23.1 и 23.3 настоящего указа";

б) дополнить абзацем последним следующего содержания:

"информирование о профилактических и ограничительных мерах, предусмотренных настоящим подпунктом, на входе, а также на своих страницах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и страницах в социальных сетях (при наличии).".

13. Пункт 81 исключить.

14. Подпункт 30 пункта 12 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

"не допускать до трудовой деятельности граждан Российской Федерации, прибывающих на территорию Российской Федерации, при отсутствии медицинских документов, подтверждающих отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) методом полимеразной цепной реакции.".

15. В пункте 15 слова "по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Архангельской области" исключить.

16. Подпункт 5 пункта 24 дополнить словами ", за исключением случаев по решению оперативного штаба".

17. Пункт 32 дополнить новыми подпунктами 2-4 следующего содержания:

"2) совместно с акционерным обществом "2-й Архангельский объединенный авиаотряд" обеспечить продажу авиабилетов по маршруту перевозок пассажиров и багажа на местных авиалиниях Архангельск -Соловки - Архангельск исключительно жителям, проживающим на территории сельского поселения "Соловецкое" Приморского муниципального района Архангельской области, по спискам, представленным администрацией сельского поселения "Соловецкое" Приморского муниципального района Архангельской области, а также в иных случаях по решению оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Архангельской области;

3) совместно с обществом с ограниченной ответственностью "Судоходная компания Арктикрейд" обеспечить продажу билетов на право проезда на пассажирском маршруте водного транспорта на остров Соловецкий и обратно исключительно жителям, проживающим на территории сельского поселения "Соловецкое" Приморского муниципального района Архангельской области, по спискам, представленным администрацией сельского поселения "Соловецкое" Приморского муниципального района Архангельской области, а также в иных случаях по решению оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Архангельской области;

4) совместно с акционерным обществом "Аэропорт Архангельск" обеспечить прекращение обслуживания на посадочной площадке "Соловки" всех авиарейсов, кроме рейсов, выполняемых в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта, и иных рейсов по решению оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Архангельской области.".

18. Дополнить пунктом 331 следующего содержания:

"331. Членам экипажей и пассажирам всех судов, в том числе маломерных, прогулочных, спортивных, яхт и иных транспортных средств, прибывших на территорию Соловецкого архипелага, запретить до особого указания сход на берег, если со дня прибытия судна в указанный морской терминал прошло менее 14 календарных дней.

Запрет, предусмотренный настоящим пунктом, не распространяется на научно-исследовательские суда, на случаи осуществления перевозок водным транспортом, установленные подпунктом 3 пункта 32 настоящего указа, а также на случаи осуществления перевозки грузов.

Капитану морского порта Онега и Центру Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Архангельской области обеспечить организацию выполнения запрета, предусмотренного настоящим пунктом.".

19. Дополнить новым пунктом 35 следующего содержания:

"35. Управляющим компаниям, иным организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами на территории Архангельской области:

обеспечить регулярное (не менее чем один раз в три дня, а в случае поступления информации об установлении по месту жительства (месту пребывания) заболевшего новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) -в день поступления такой информации) проведение мероприятий по дезинфекции общего имущества в многоквартирных жилых домах и на прилегающих территориях с применением дезинфицирующих средств с соблюдением при проведении таких мероприятий рекомендаций по проведению дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов и в многоквартирных жилых домах в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), являющихся приложением к письму Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 3 апреля 2020 года № 02/5925-2020-24;

обеспечить размещение на досках объявлений, расположенных в подъездах многоквартирного дома, актуальных графиков дезинфекционных мероприятий общего имущества в многоквартирных домах.".

20. Дополнить пунктом 351 следующего содержания:

"351. Государственной жилищной инспекции Архангельской области, органам муниципального жилищного контроля администраций муниципальных образований Архангельской области обеспечить контроль за исполнением требований, предусмотренных пунктом 35 настоящего указа.".

21. В подпункте 8 пункта 39:

1) абзац первый после слов "соответствующих муниципальных образований," дополнить словами "являющихся органами комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований,";

2) в абзаце третьем слова "по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Архангельской области" исключить.

22. Пункт 48 дополнить новыми абзацами третьим - пятым следующего содержания:

"Установить, что:

оперативный штаб в соответствии с пунктом 5 Положения о комиссии Архангельской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, утвержденного указом Губернатора Архангельской области от 28 мая 2010 года № 104-у, является органом комиссии Архангельской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;

официальное разъяснение применения положений настоящего указа осуществляется оперативным штабом. По поручению руководителя оперативного штаба разъяснения могут даваться соответствующими исполнительными органами государственной власти Архангельской области и структурными подразделениями администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области.".







